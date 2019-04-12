Порывистый ветер и до +11°С ожидается в Беларуси 13 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, преимущественно без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью в крайних юго-восточных районах Гомельской области пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется северо-восточный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, местами - минус 5-7 градусов. Днем будет 5-11 градусов тепла.-0-

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