Порывистый ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 11 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами по востоку порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет от плюс 6 по северо-востоку до 14 градусов тепла по юго-западу страны.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города