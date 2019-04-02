Порывистый ветер и до +14°С ожидается в Беларуси 3 апреля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, без осадков и до 14 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет малооблачно и без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, по западу с порывами до 14 м/с, утром и днем местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по западу - плюс 1-2. Днем будет 8-14 градусов тепла.-0-

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