Порывистый ветер и до +18°С ожидается в Беларуси 23 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 18 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем по северной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по северу в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 13-18.-0-