Порывистый ветер и до +22°С ожидается в Беларуси 5 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Днем 5 октября местами по Беларуси ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - 16-22 градуса выше нуля.-0-

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