Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 13 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 13 апреля: на большей части страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник погода будет облачная с прояснениями. Ночью местами по Витебской области, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, днем на большей части территории - сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, по югу местами до минус 2. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса, по юго-востоку - до плюс 23.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь