Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 24 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с, по Брестской и Гродненской областям - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, местами - от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем будет 17-23 градуса тепла.-0-
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