Порывистый ветер и до +23°С ожидается в Беларуси 9 сентября

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса.-0-

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