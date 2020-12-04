Порывистый ветер и до -3°С ожидается в Беларуси 5 декабря

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 3 градусов мороза ожидается в Беларуси 5 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3. Днем будет от минус 1 до плюс 4, по юго-западу - 5-8 градусов тепла.-0-

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