Порывистый ветер и до -4°С ожидается в Беларуси 4 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 4 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладать облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), возможен гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю