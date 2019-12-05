Порывистый ветер и до -6°С ожидается в Беларуси 6 декабря

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается переменная облачность, будет без существенных осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. По северо-востоку на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, в дневные часы - местами до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-