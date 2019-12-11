Порывистый ветер и до +6°С ожидается в Беларуси 12 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Преимущественно по западной части страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, в дневные часы с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.-0-

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