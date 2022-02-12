12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 13 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается переменная облачность, будет без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 5.-0-

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