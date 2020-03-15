Порывистый ветер и похолодание прогнозируются в Беларуси 16 марта

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление ветра, до минус 9 градусов ночью и до плюс 10 градусов днем ожидаются в Беларуси 16 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, а во второй половине дня по северо-западу ожидаются мокрый снег и небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем - порывистый, в отдельных районах Витебской, Гродненской и Минской областей сильный, порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, днем будет от 5 до 10 градусов тепла.-0-

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