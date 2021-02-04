4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость стоматологов в первую волну коронавируса снизилась на 20-30%, сообщил журналистам главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по стоматологии Андрей Матвеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все мы видим, особенно в первую волну заболеваемости COVID-19, что снизилось количество посещений врачей-стоматологов. Посещаемость падала на 20-30%. Но жизнь не стоит на месте. К концу прошлого года мы вышли практически на тот объем посещений, который у нас был до ковидной инфекции", - сказал Андрей Матвеев.

Сейчас врачи-стоматологи отмечают, что население постепенно возвращается к нормальному образу жизни. "Стоматологические заболевания нужно лечить, но при соблюдении всех норм санэпидрежима. Потому что если сегодня не будем заниматься лечением, то завтра получим обострение стоматологических, которые в свою очередь вызывают обострение общесоматических заболеваний", - добавил он.

В связи с этим он сообщил, что стоматологи предлагают Всемирной организации здравоохранения включить стомзаболевания в перечень неинфекционных. К концу весны-лету будет разработана новая концепция ВОЗ, которая ляжет в основу программ профилактики стоматологических заболеваний в Беларуси на 2022-й и последующие годы.

Ежегодно 9 февраля в мире отмечается профессиональный праздник врачей-стоматологов.-0-