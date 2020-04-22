Посещать ближайшие магазин или аптеку в самоизоляции можно в исключительных случаях - МВД

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещать ближайшие продовольственный магазин или аптеку тем, кто находится в самоизоляции, можно в исключительных случаях, сообщила начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Четко определено, что посещать близлежащие магазин, аптеку можно в исключительных случаях, когда туда необходимо сходить, но нет возможности воспользоваться услугами, к примеру, интернет-магазина", - сказала Ольга Чемоданова. По ее словам, всегда можно проверить, имел ли человек возможность воспользоваться услугами удаленно, но не посчитал нужным это сделать и вышел в общество.

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать места проживания, в том числе не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. В исключительных случаях допускается сходить в ближайшие продовольственный магазин или аптеку, вынести мусор. При выходе из дома в этих случаях нужно использовать маску, не допускать контактов с другими людьми. Все остальное - в удаленном режиме, без выхода на улицу. "К сожалению, приходится говорить о том, что есть случаи, когда это не выполняется", - отметила начальник управления. Сотрудники милиции помогают медикам отслеживать такие моменты и, безусловно, реагируют на них.

Как отметила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, подтвердить факт нахождения в ближайшем магазине может чек о покупке. В подобных случаях штраф не выписывали.

Помимо сотрудников милиции требования по самоизоляции проверяют и специалисты органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор. Людей, которые должны находиться на самоизоляции, проверяют ежедневно.

Ольга Чемоданова также отметила, что в любом случае важно соблюдать бдительность. Если человек сомневается, звонит ему сотрудник милиции или тот, кто просто им представился, такую информацию можно проверить. Для этого стоит позвонить в названный районный отдел милиции и уточнить, работает ли там такой сотрудник.

Милиционер, который пришел с проверкой к находящемуся в самоизоляции, должен представиться, в том числе назвать ФИО, должность, районный отдел или управление внутренних дел, в котором он служит. "Наши сотрудники милиции владеют данными о тех, кто находится в самоизоляции. Безусловно, они будут знать ваше имя, отчество, фамилию, вплоть до полной даты рождения и места регистрации, проживания и пребывания", - добавила представитель МВД.-0-