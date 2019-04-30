Посещение кладбищ в зоне отчуждения без пропусков разрешат 4-7 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения без пропусков будет разрешен 4-7 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник администрации зон отчуждения и отселения МЧС Беларуси Василий Шабловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с планами мероприятий, утвержденными Гомельским и Могилевским облисполкомами, с 4 по 7 мая будет действовать беспропускной режим. Для обеспечения соблюдения правового режима и радиационной безопасности будут задействованы подразделения МВД, МЧС и Минлесхоза", - сказал Василий Шабловский.

Начальник администрации подчеркнул обязательность соблюдения правил - при работе необходимо использовать марлевые повязки, перчатки, а после надо отряхнуть одежду, вымыть открытые участки тела привезенной с собой водой. Запрещено разжигать костры, мусор необходимо складывать в специально отведенных местах.

Старший офицер отдела главного управления охраны государственной границы Госпогранкомитета Иван Сергеев в свою очередь напомнил, что 1 января вступил в силу обновленный закон о госгранице. Им предусмотрен транзит через пограничную зону для иностранцев. "В Полесском радиационно-экологическом заповеднике находятся кладбища, которые территориально были выведены из пограничной зоны. Таким образом, теперь иностранцы имеют право пребывать там без получения пропуска в пограничную зону. Хочу обратить внимание, что транзит не позволяет иностранным гражданам находиться в населенных пунктах в погранзоне, ночевать там. Они имеют право только доехать до кладбища и вернуться обратно. Этот порядок действует на постоянной основе", - отметил представитель Госпогранкомитета.

Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения и отселения на время будет разрешен без пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. Пребывание разрешается с 9.00 до 17.00. Для посещения кладбищ в эти дни гражданам Беларуси и иностранцам необходимо иметь с собой и предъявить по требованию паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство при передвижении на нем.

Въезжать на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника необходимо только через контрольно-пропускные пункты. При выезде будет производиться радиационный контроль.-0-