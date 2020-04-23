Посетить кладбища в зоне отчуждения без пропусков можно будет 25-28 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетить кладбища в зоне отчуждения можно будет с 25 по 28 апреля, сообщила журналистам начальник управления реабилитации пострадавших территорий Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси Юлия Байкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беспропускной режим будет действовать на этих территориях с 25 по 28 апреля. Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено до 17.00, - рассказала Юлия Байкова. - На основании прошлых лет до ухудшения эпидситуации мы ожидали около 15 тыс. граждан. Сегодня мы не можем спрогнозировать, сколько людей приедет".

Для посещения кладбищ в эти дни гражданам Беларуси и иностранцам необходимо иметь при себе и предъявить по требованию паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство при передвижении на нем. Расположенные на территории радиационно-экологического заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области кладбища одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому иностранцам необходимо дополнительно получить пропуск в погранзону в территориальных органах пограничной службы.

Въезжать на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника необходимо только через контрольно-пропускные пункты. При выезде из заповедника будет производиться радиационный контроль. С начала апреля на территориях Гомельской и некоторых районов Могилевской областей из-за крайне высокой пожароопасной обстановки введен режим запрета на их посещение. Выдача гражданам пропусков для въезда на эти территории приостановлена до тех пор, пока не снизится пожарная опасность.

Гражданам необходимо выполнять элементарные правила радиационной безопасности. "Следует помнить, что основное количество радионуклидов находится в верхнем слое почвы, лесной подстилке, мхе, коре деревьев, поэтому при благоустройстве могил необходимо использовать простейшие средства защиты - марлевые повязки, перчатки. По окончании работ верхнюю одежду следует тщательно вытряхнуть, открытые участки тела вымыть привезенной с собой водой. После уборки могил образовавшийся мусор необходимо складировать в специально оборудованных местах. Сжигание мусора строго запрещено", - отметила начальник управления.

Запрещается отклоняться от маршрута движения. Особое внимание необходимо уделить детям. "Они не должны оставаться без присмотра взрослых, так как на покинутых землях дети рискуют пораниться о ветви упавших деревьев, получить травму в заросших травой ямах или упасть в шахты заброшенных колодцев", - добавила Юлия Байкова.

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник находится в пограничной зоне и для его посещения необходимо получить пропуск. "Каждый год в виду большого количества кладбищ этот заповедник посещает много иностранцев - жители Украины и России. По состоянию на сегодняшний день заявлений на получение пропусков мы не зафиксировали. Но если вдруг появятся иностранцы или белорусы, желающие посетить этот заповедник, мы будем работать в штатном режиме и будем готовы выдать пропуск на месте", - отметил старший офицер главного управления охраны границы Государственного пограничного комитета Иван Сергеев.

По его словам, при посещении пограничной зоны иностранные граждане должны иметь при себе паспорт и пропуск, выдаваемый органами пограничной службы. "Все работает в штатном режиме. Пропуск можно получить как через единый портал электронных услуг, так и при обращении в территориальные органы пограничной службы. Срок рассмотрения заявления о выдаче пропуска - до 5 рабочих дней, а срок действия пропуска - до 2 лет, - рассказал старший офицер. - Что касается граждан Беларуси, то для посещения пограничной зоны им достаточно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность, - паспорт, водительское удостоверение, военный билет либо удостоверение сотрудника госоргана с фотографией. Детям до 14 лет при себе достаточно иметь свидетельство о рождении".

В связи с эпидобстановкой Иван Сергеев порекомендовал по возможности перенести посещение кладбищ на более поздний срок. "Можно приехать позже летом или осенью и помянуть усопших без риска для своего здоровья", - добавил он.-0-