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После эксперимента в Оршанском районе "Евроопт" готов брать на обслуживание другие районы страны

Общество 26.03.2019 | 09:00
В прошлом году потребкооперация Оршанского района, испытывавшая финансовые трудности, передала в аренду сети "Евроопт" 33 сельских магазина, а также 14 маршрутов автолавок
В прошлом году потребкооперация Оршанского района, испытывавшая финансовые трудности, передала в аренду сети "Евроопт" 33 сельских магазина, а также 14 маршрутов автолавок

Почти год назад начался важный эксперимент – торговая сеть "Евроопт" приняла на комплексное торговое обслуживание сельские населенные пункты в Оршанском районе. "Евроопт" – это крупнейший в стране ретейлер, в котором работают более 41 тыс. человек, что составляет около 1% от общего числа задействованных в экономике страны граждан. Доля компании в ВВП Беларуси составляет более 1%.

Напомним, что потребкооперация Оршанского района, испытывавшая финансовые трудности, передала в аренду сети "Евроопт" 33 сельских магазина, а также 14 маршрутов автолавок. Местные власти согласовали достигнутое соглашение после детальной проработки ключевых условий эксперимента, которые касались сохранения профиля торговых объектов, времени их работы и трудоустройства бывших сотрудников райпо. "Евроопт", как правило, в течение одного месяца после передачи магазинов райпо проводил в них глубокий ремонт, полную замену оборудования и открывал их для покупателей, а также выпускал на маршруты автолавки.

Как рассказал операционный директор торговой сети Владлен Атрошкин, для компании комплексное обслуживание жителей села в отдельно взятом районе стало определенным вызовом.

– Мы на практике реализовали поставленную задачу обеспечить высокий уровень торгового обcлуживания на селе. Прошедший период позволяет сделать вывод об успешности этой работы, – подчеркнул Владлен Атрошкин.

Операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Мы на практике реализовали поставленную задачу обеспечить высокий уровень торгового облуживания на селе. Прошедший период позволяет сделать вывод об успешности этой работы"
Операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Мы на практике реализовали поставленную задачу обеспечить высокий уровень торгового облуживания на селе. Прошедший период позволяет сделать вывод об успешности этой работы"

Он напомнил, что год назад звучали, в основном, скептические комментарии. Так, считалось, что внедрить современные стандарты торговли в глубинке и рентабельно работать на селе по "городским" ценам не получится – на рентабельную работу можно выйти, только если установить цены в сельских магазинах значительно выше, чем в городах. Многочисленные мониторинги цен показывали и показывают, что цены на селе в среднем на 30% выше, чем в городских объектах торговли.

– А "Евроопт" на селе устанавливает точно такие же цены, как в городах, при этом рентабельность по чистой прибыли сельских магазинов в Оршанском районе за прошедший год составила около 1%, в то время как в целом сеть "Евроопт" имеет рентабельность по чистой прибыли 0,5%. Таким образом, комплексная работа на селе позволяет компании быть даже эффективнее, чем в городе, – заявил Владлен Атрошкин.

Важно отметить, что покупатели пользуются всем спектром бонусов современного торгового обслуживания – на селе проводятся те же ценовые акции, что и в городе, в каждом магазине внедрена система самообслуживания, работает дисконтная программа "Е-плюс", у покупателей есть возможность принять участие в популярной игре "Удача в придачу!".

Большинство сельчан Оршанского района положительно оценивают работу магазинов "Евроопт"
Большинство сельчан Оршанского района положительно оценивают работу магазинов "Евроопт"

Исследование, проведенное летом прошлого года Институтом социологии Национальной академии наук, показало, что 96 % жителей сельских населенных пунктов Оршанского района положительно оценивают работу магазинов "Евроопт" и считают их лучше тех, которые работали в их деревнях до прихода этой торговой сети.

Успех оршанского эксперимента Владлен Атрошкин объясняет в первую очередь тем, что речь идет именно о комплексном обслуживании села. Ведь, кроме оршанских магазинов, "Евроопт" имеет одиночные магазины в 120 сельских населенных пунктах, которые, как правило, убыточны из-за чрезмерно высоких расходов на логистику. Оптимизация же расходов по доставке товаров в одном регионе, на примере Оршанского района, позволяет работать прибыльно при тех же ценах, которые существуют в сети "Евроопт" в городах.

В магазинах "Евроопт" на селе проводятся те же ценовые акции, что и в городе, внедрена система самообслуживания, работает дисконтная программа "Е-плюс", а покупатели могут принять участие в популярной игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
В магазинах "Евроопт" на селе проводятся те же ценовые акции, что и в городе, внедрена система самообслуживания, работает дисконтная программа "Е-плюс", а покупатели могут принять участие в популярной игре "Удача в придачу!"

Владлен Атрошкин уверен, что успешность оршанского эксперимента позволяет говорить, что в случае приостановления работы магазинов Белкоопсоюза на территории какого-либо района необходимо сдавать в аренду или продавать все эти торговые помещения единым пакетом в управление одному субъекту хозяйствования.

– Поскольку райпо во многих районах страны находятся в процедуре санации или банкротства, важно передавать эти районы на торговое обслуживание какой-либо одной финансово состоятельной компании, а не отдавать в аренду и не продавать отдельные магазины различным субъектам хозяйствования, как это происходит сейчас. В случае продажи или передачи в аренду отдельных магазинов различным операторам задача по торговле на селе по «городским» ценам становится абсолютно нереалистичной, и в этом случае в этих районах сельчане навсегда обречены покупать товары по гораздо более высоким ценам, чем в городе. Ведь ни один ретейлер не может себе позволить работать в убыток долгое время, – отметил операционный директор ретейлера.

"Евроопт" готов принимать на комплексное обслуживание любой район страны, где потребкооперация заканчивает торговую деятельность, и открывать магазины в каждом сельском населенном пункте, где проживает более 200 человек, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечивать с помощью автолавок, в том числе автолавок самообслуживания, где покупатель входит в автомагазин и покупает товары самостоятельно. Кроме того, "Евроопт" готов строить торговые объекты во всех деревнях с населением от 400 жителей, при условии, что таких участков будет предоставлено не менее 10 на территории одного района, с целью, опять же, оптимизации логистики.

– Цель нашей компании – дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис, – убежден Владлен Атрошкин.

"Евроопт - как палочка-выручалочка. И в город не надо ехать"

Наши корреспонденты отправились в деревни Оршанского района, а также соседних с ним Шкловского и Горецкого районов, чтобы узнать о том, как изменилась жизнь сельчан с приходом торговой сети, и ждут ли открытия магазинов "Евроопт" в тех населенных пунктах, где их нет.

Старое Хороброво Оршанского района – деревня небольшая, и стационарного магазина здесь нет. Необходимыми товарами сельчан обеспечивает автолавка "Евроопт" с системой самообслуживания, когда покупатель входит внутрь торгового помещения, которая приезжает сюда три раза в неделю.

Жители маленьких населенных пунктов могут совершать покупки в автолавках "Евроопт". Такой магазин на колесах, к примеру, несколько раз в неделю заезжает в деревню Старое Хороброво, где проживает немногим больше 100 человек
Жители маленьких населенных пунктов могут совершать покупки в автолавках "Евроопт". Такой магазин на колесах, к примеру, несколько раз в неделю заезжает в деревню Старое Хороброво, где проживает немногим больше 100 человек

Пенсионерка Раиса Барановская первым делом совершила необходимые покупки, а потом согласилась рассказать, нравится ли ей уровень торгового обслуживания, который обеспечил в деревне "Евроопт".

Раиса Барановская: "Мы все очень довольны, все, что нужно, здесь покупаем. До этого приезжала райсоюзовская лавка, там, конечно, хуже было – меньше товара. Здесь всегда товаров много!"
Раиса Барановская: "Мы все очень довольны, все, что нужно, здесь покупаем. До этого приезжала райсоюзовская лавка, там, конечно, хуже было – меньше товара. Здесь всегда товаров много!"

– Мы все очень довольны, все, что нужно, здесь покупаем. До этого приезжала райсоюзовская лавка, там, конечно, хуже было – меньше товара. Так что теперь кроме автолавки никуда за покупками и не хожу. И помогают ребята: девушки на кассе, водители продукты подают. Вот сегодня купила хлеб, сахар и подсолнечное масло. Я сказала, что мне нужно, водитель все собрал в корзинку, а кассир быстро рассчитала. Вообще сервис! И всегда товаров много – и рыба есть, и все-все. И просрочек не бывает – я все проверяю! – строго отметила Раиса Владимировна.

Еще один частый покупатель этой автолавки – Зинаида Щеблыкина.

– Очень нравится автолавка "Евроопт", большое спасибо, что такую дали нам технику хорошую. Можно зайти все выбрать. И в дождь, и в снег – зашел внутрь и покойно приобрел нужные товары. Как в настоящем магазине! До этого приезжал автомагазин райпо. Там только навес небольшой откинут – и все, стой под дождем. А главное – теперь у нас выбор есть. Сегодня, правда, немного взяла, только масло и хлеб, потому что все продукты раньше купила. Но вообще стараюсь регулярно игровые коды получать – я ведь в "Удаче в придачу!" участвую. Правда, пока по мелочам только выигрываю, – улыбнулась Зинаида Семеновна.

Зинаида Щеблыкина: "Очень нравится автолавка "Евроопт", можно зайти все выбрать. И в дождь, и в снег – зашел внутрь и спокойно приобрел нужные товары. Как в настоящем магазине!"
Зинаида Щеблыкина: "Очень нравится автолавка "Евроопт", можно зайти все выбрать. И в дождь, и в снег – зашел внутрь и спокойно приобрел нужные товары. Как в настоящем магазине!"

А вот в агрогородке Зубово Оршанского района магазин "Евроопт" стационарный. Открылся он уже почти год назад. Раньше на этом месте работал магазин райпо, и продавцы уверяют, что покупателей стало на порядок больше. Объяснение одно – ассортимент поменялся, расширился, а цены стали ниже. Недавно покупатель, который сделал здесь покупки, выиграл в "Удаче в придачу!" 500 рублей!

С открытием в агрогородке Зубово вместо магазина райпо торгового объекта "Евроопт" местные жители стали гораздо чаще совершать здесь покупки: ассортимент расширился, а цены стали ниже. К тому же недавно один из покупателей выиграл 500 рублей в игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex>
С открытием в агрогородке Зубово вместо магазина райпо торгового объекта "Евроопт" местные жители стали гораздо чаще совершать здесь покупки: ассортимент расширился, а цены стали ниже. К тому же недавно один из покупателей выиграл 500 рублей в игре "Удача в придачу!"

Татьяна Мильяченко работает продавцом в расположенном по соседству промышленном магазине и частенько забегает в "Евроопт".

– Покупаю свежие фрукты и овощи, молочные и мясные продукты – словом, все, что нужно хозяйке каждый день покупать. Любимый отдел – это свежие фрукты и овощи. Конечно, нравится вежливое обслуживание, всегда выкладка очень красивая – девочки стараются. Всегда предлагают, если что-то новое в магазин привезли. Людям очень нравится! А главное – демократичные цены для наших зарплат. Известно, что в сельской местности невысокие доходы, поэтому для нас "Евроопт" – как палочка выручалочка. И в город не надо ехать. Ведь это дорога – туда да обратно денег стоит. Так что большое спасибо "Евроопту", что он так все придумал и организовал! – искренне признается Татьяна.

Татьяна Мильяченко: "Известно, что в сельской местности невысокие доходы, поэтому для нас "Евроопт" – как палочка выручалочка. И в город не надо ехать. Ведь это дорога – туда да обратно денег стоит"
Татьяна Мильяченко: "Известно, что в сельской местности невысокие доходы, поэтому для нас "Евроопт" – как палочка выручалочка. И в город не надо ехать. Ведь это дорога – туда да обратно денег стоит"

Отмечено, что в сельские магазины "Евроопт" в Оршанском районе стали приезжать покупатели из близлежащих деревень соседних районов – Дубровенского, Толочинского, Лиозненского, Сенненского, Шкловского, которые также хотели бы в своих деревнях иметь магазины "Евроопт".

В деревне Яковлевичи Оршанского района корреспонденты повстречались с семейной парой из соседнего Шкловского района. Эдуард и Лариса живут в деревне Пронцевка, в шести километрах отсюда. И специально приезжают в Яковлевичи за покупками – в любимый "Евроопт".

Супруги Эдуард и Лариса живут в Шкловском районе, а за покупками регулярно отправляются в Оршанский – в деревню Яковлевичи, где ближайший к ним "Евроопт". "Магазин хороший, выбор есть, очень удобно организовано самообслуживание и продавцы вежливые"
Супруги Эдуард и Лариса живут в Шкловском районе, а за покупками регулярно отправляются в Оршанский – в деревню Яковлевичи, где ближайший к ним "Евроопт". "Магазин хороший, выбор есть, очень удобно организовано самообслуживание и продавцы вежливые"

– Магазин хороший, выбор есть, очень удобно организовано самообслуживание, продавцы культурные, вежливые – всегда приветливые, всегда улыбка на лице. Сегодня приобрели только самое необходимое, в основном покупаем крупу, хлеб, молоко, муку – за всем, что надо для семьи, едем в "Евроопт". И дисконтная карта у нас есть – скидку получаем, в игре "Удача в придачу!" участвуем, – рассказывает Эдуард Савченко.

Неподалеку, в агрогородке Маслаки Горецкого района, через который проезжали журналисты, магазина "Евроопт" нет, и жители этого населенного пункта не скрывают, что по-доброму завидуют оршанцам.

–Плохо, что у нас нет такого магазина, как в Оршанском районе. Потому что в нашем магазине очень все дорого и мало товаров хороших. В "Евроопт" поедешь – и практически все в одном магазине купишь!- считает Тамара Иколенко, пенсионерка из Маслаков.

Тамара Иколенко: "Плохо, что у нас нет такого магазина, как в Оршанском районе. Потому что в нашем магазине очень все дорого и мало товаров хороших. В "Евроопт" поедешь – и практически все в одном магазине купишь!"
Тамара Иколенко: "Плохо, что у нас нет такого магазина, как в Оршанском районе. Потому что в нашем магазине очень все дорого и мало товаров хороших. В "Евроопт" поедешь – и практически все в одном магазине купишь!"

В агрогородке Малые Словени Шкловского района тоже нет магазина "Евроопт", здесь работает райпотребкооперация. Но за серьезными покупками люди ездят в райцентр.

– Вот в Шклове открылся "Евроопт", и мы сейчас часто ездим в райцентр за покупками – там все устраивает, нам нравится. И цены, и выбор товаров. Хотели бы, чтобы и у нас открылся "Евроопт", люди в агрогородке только за! – рассказала Елена Лемешева, местная жительница.

Светлана Васильевна (слева) и Елена Лемешева. "В Шклове открылся "Евроопт", и мы сейчас часто ездим в райцентр за покупками – там все устраивает, нам нравится. И цены, и выбор товаров. Хотели бы, чтобы и у нас открылся "Евроопт", люди в агрогородке только за!"
Светлана Васильевна (слева) и Елена Лемешева. "В Шклове открылся "Евроопт", и мы сейчас часто ездим в райцентр за покупками – там все устраивает, нам нравится. И цены, и выбор товаров. Хотели бы, чтобы и у нас открылся "Евроопт", люди в агрогородке только за!"

А Светлана Васильевна, которая тоже проживает в Малых Словенях, показала на свою объемную сумку:

– Я только из Могилева, ездила за покупками в "Евроопт". Хорошие магазины, и призы разыгрываются. Мне все в них нравится – и ассортимент товаров, и обслуживание. Конечно, они лучше, чем магазины райпо. И за порядком смотрят, чтобы просрочки не было. И дисконтные карты проценты скидок дают. Такой и должна быть торговля!

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компании, Орша, торговля
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