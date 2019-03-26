После эксперимента в Оршанском районе "Евроопт" готов брать на обслуживание другие районы страны

В прошлом году потребкооперация Оршанского района, испытывавшая финансовые трудности, передала в аренду сети "Евроопт" 33 сельских магазина, а также 14 маршрутов автолавок

Почти год назад начался важный эксперимент – торговая сеть "Евроопт" приняла на комплексное торговое обслуживание сельские населенные пункты в Оршанском районе. "Евроопт" – это крупнейший в стране ретейлер, в котором работают более 41 тыс. человек, что составляет около 1% от общего числа задействованных в экономике страны граждан. Доля компании в ВВП Беларуси составляет более 1%.

Напомним, что потребкооперация Оршанского района, испытывавшая финансовые трудности, передала в аренду сети "Евроопт" 33 сельских магазина, а также 14 маршрутов автолавок. Местные власти согласовали достигнутое соглашение после детальной проработки ключевых условий эксперимента, которые касались сохранения профиля торговых объектов, времени их работы и трудоустройства бывших сотрудников райпо. "Евроопт", как правило, в течение одного месяца после передачи магазинов райпо проводил в них глубокий ремонт, полную замену оборудования и открывал их для покупателей, а также выпускал на маршруты автолавки.

Как рассказал операционный директор торговой сети Владлен Атрошкин, для компании комплексное обслуживание жителей села в отдельно взятом районе стало определенным вызовом.

– Мы на практике реализовали поставленную задачу обеспечить высокий уровень торгового обcлуживания на селе. Прошедший период позволяет сделать вывод об успешности этой работы, – подчеркнул Владлен Атрошкин.

Операционный директор сети "Евроопт" Владлен Атрошкин: "Мы на практике реализовали поставленную задачу обеспечить высокий уровень торгового облуживания на селе. Прошедший период позволяет сделать вывод об успешности этой работы"

Он напомнил, что год назад звучали, в основном, скептические комментарии. Так, считалось, что внедрить современные стандарты торговли в глубинке и рентабельно работать на селе по "городским" ценам не получится – на рентабельную работу можно выйти, только если установить цены в сельских магазинах значительно выше, чем в городах. Многочисленные мониторинги цен показывали и показывают, что цены на селе в среднем на 30% выше, чем в городских объектах торговли.

– А "Евроопт" на селе устанавливает точно такие же цены, как в городах, при этом рентабельность по чистой прибыли сельских магазинов в Оршанском районе за прошедший год составила около 1%, в то время как в целом сеть "Евроопт" имеет рентабельность по чистой прибыли 0,5%. Таким образом, комплексная работа на селе позволяет компании быть даже эффективнее, чем в городе, – заявил Владлен Атрошкин.

Важно отметить, что покупатели пользуются всем спектром бонусов современного торгового обслуживания – на селе проводятся те же ценовые акции, что и в городе, в каждом магазине внедрена система самообслуживания, работает дисконтная программа "Е-плюс", у покупателей есть возможность принять участие в популярной игре "Удача в придачу!" .

Большинство сельчан Оршанского района положительно оценивают работу магазинов "Евроопт"

Исследование, проведенное летом прошлого года Институтом социологии Национальной академии наук, показало, что 96 % жителей сельских населенных пунктов Оршанского района положительно оценивают работу магазинов "Евроопт" и считают их лучше тех, которые работали в их деревнях до прихода этой торговой сети.

Успех оршанского эксперимента Владлен Атрошкин объясняет в первую очередь тем, что речь идет именно о комплексном обслуживании села. Ведь, кроме оршанских магазинов, "Евроопт" имеет одиночные магазины в 120 сельских населенных пунктах, которые, как правило, убыточны из-за чрезмерно высоких расходов на логистику. Оптимизация же расходов по доставке товаров в одном регионе, на примере Оршанского района, позволяет работать прибыльно при тех же ценах, которые существуют в сети "Евроопт" в городах.

"Удача в придачу!" В магазинах "Евроопт" на селе проводятся те же ценовые акции, что и в городе, внедрена система самообслуживания, работает дисконтная программа "Е-плюс", а покупатели могут принять участие в популярной игре

Владлен Атрошкин уверен, что успешность оршанского эксперимента позволяет говорить, что в случае приостановления работы магазинов Белкоопсоюза на территории какого-либо района необходимо сдавать в аренду или продавать все эти торговые помещения единым пакетом в управление одному субъекту хозяйствования.

– Поскольку райпо во многих районах страны находятся в процедуре санации или банкротства, важно передавать эти районы на торговое обслуживание какой-либо одной финансово состоятельной компании, а не отдавать в аренду и не продавать отдельные магазины различным субъектам хозяйствования, как это происходит сейчас. В случае продажи или передачи в аренду отдельных магазинов различным операторам задача по торговле на селе по «городским» ценам становится абсолютно нереалистичной, и в этом случае в этих районах сельчане навсегда обречены покупать товары по гораздо более высоким ценам, чем в городе. Ведь ни один ретейлер не может себе позволить работать в убыток долгое время, – отметил операционный директор ретейлера.

"Евроопт" готов принимать на комплексное обслуживание любой район страны, где потребкооперация заканчивает торговую деятельность, и открывать магазины в каждом сельском населенном пункте, где проживает более 200 человек, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечивать с помощью автолавок, в том числе автолавок самообслуживания, где покупатель входит в автомагазин и покупает товары самостоятельно. Кроме того, "Евроопт" готов строить торговые объекты во всех деревнях с населением от 400 жителей, при условии, что таких участков будет предоставлено не менее 10 на территории одного района, с целью, опять же, оптимизации логистики.

– Цель нашей компании – дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис, – убежден Владлен Атрошкин.

"Евроопт - как палочка-выручалочка. И в город не надо ехать"

Наши корреспонденты отправились в деревни Оршанского района, а также соседних с ним Шкловского и Горецкого районов, чтобы узнать о том, как изменилась жизнь сельчан с приходом торговой сети, и ждут ли открытия магазинов "Евроопт" в тех населенных пунктах, где их нет.

Старое Хороброво Оршанского района – деревня небольшая, и стационарного магазина здесь нет. Необходимыми товарами сельчан обеспечивает автолавка "Евроопт" с системой самообслуживания, когда покупатель входит внутрь торгового помещения, которая приезжает сюда три раза в неделю.

Жители маленьких населенных пунктов могут совершать покупки в автолавках "Евроопт". Такой магазин на колесах, к примеру, несколько раз в неделю заезжает в деревню Старое Хороброво, где проживает немногим больше 100 человек

Пенсионерка Раиса Барановская первым делом совершила необходимые покупки, а потом согласилась рассказать, нравится ли ей уровень торгового обслуживания, который обеспечил в деревне "Евроопт".

Раиса Барановская: "Мы все очень довольны, все, что нужно, здесь покупаем. До этого приезжала райсоюзовская лавка, там, конечно, хуже было – меньше товара. Здесь всегда товаров много!"

– Мы все очень довольны, все, что нужно, здесь покупаем. До этого приезжала райсоюзовская лавка, там, конечно, хуже было – меньше товара. Так что теперь кроме автолавки никуда за покупками и не хожу. И помогают ребята: девушки на кассе, водители продукты подают. Вот сегодня купила хлеб, сахар и подсолнечное масло. Я сказала, что мне нужно, водитель все собрал в корзинку, а кассир быстро рассчитала. Вообще сервис! И всегда товаров много – и рыба есть, и все-все. И просрочек не бывает – я все проверяю! – строго отметила Раиса Владимировна.

Еще один частый покупатель этой автолавки – Зинаида Щеблыкина.

– Очень нравится автолавка "Евроопт", большое спасибо, что такую дали нам технику хорошую. Можно зайти все выбрать. И в дождь, и в снег – зашел внутрь и покойно приобрел нужные товары. Как в настоящем магазине! До этого приезжал автомагазин райпо. Там только навес небольшой откинут – и все, стой под дождем. А главное – теперь у нас выбор есть. Сегодня, правда, немного взяла, только масло и хлеб, потому что все продукты раньше купила. Но вообще стараюсь регулярно игровые коды получать – я ведь в "Удаче в придачу!" участвую. Правда, пока по мелочам только выигрываю, – улыбнулась Зинаида Семеновна.

Зинаида Щеблыкина: "Очень нравится автолавка "Евроопт", можно зайти все выбрать. И в дождь, и в снег – зашел внутрь и спокойно приобрел нужные товары. Как в настоящем магазине!"

А вот в агрогородке Зубово Оршанского района магазин "Евроопт" стационарный. Открылся он уже почти год назад. Раньше на этом месте работал магазин райпо, и продавцы уверяют, что покупателей стало на порядок больше. Объяснение одно – ассортимент поменялся, расширился, а цены стали ниже. Недавно покупатель, который сделал здесь покупки, выиграл в "Удаче в придачу!" 500 рублей!

"Удача в придачу!" С открытием в агрогородке Зубово вместо магазина райпо торгового объекта "Евроопт" местные жители стали гораздо чаще совершать здесь покупки: ассортимент расширился, а цены стали ниже. К тому же недавно один из покупателей выиграл 500 рублей в игре

Татьяна Мильяченко работает продавцом в расположенном по соседству промышленном магазине и частенько забегает в "Евроопт".

– Покупаю свежие фрукты и овощи, молочные и мясные продукты – словом, все, что нужно хозяйке каждый день покупать. Любимый отдел – это свежие фрукты и овощи. Конечно, нравится вежливое обслуживание, всегда выкладка очень красивая – девочки стараются. Всегда предлагают, если что-то новое в магазин привезли. Людям очень нравится! А главное – демократичные цены для наших зарплат. Известно, что в сельской местности невысокие доходы, поэтому для нас "Евроопт" – как палочка выручалочка. И в город не надо ехать. Ведь это дорога – туда да обратно денег стоит. Так что большое спасибо "Евроопту", что он так все придумал и организовал! – искренне признается Татьяна.

Татьяна Мильяченко: "Известно, что в сельской местности невысокие доходы, поэтому для нас "Евроопт" – как палочка выручалочка. И в город не надо ехать. Ведь это дорога – туда да обратно денег стоит"

Отмечено, что в сельские магазины "Евроопт" в Оршанском районе стали приезжать покупатели из близлежащих деревень соседних районов – Дубровенского, Толочинского, Лиозненского, Сенненского, Шкловского, которые также хотели бы в своих деревнях иметь магазины "Евроопт".

В деревне Яковлевичи Оршанского района корреспонденты повстречались с семейной парой из соседнего Шкловского района. Эдуард и Лариса живут в деревне Пронцевка, в шести километрах отсюда. И специально приезжают в Яковлевичи за покупками – в любимый "Евроопт".

Супруги Эдуард и Лариса живут в Шкловском районе, а за покупками регулярно отправляются в Оршанский – в деревню Яковлевичи, где ближайший к ним "Евроопт". "Магазин хороший, выбор есть, очень удобно организовано самообслуживание и продавцы вежливые"

– Магазин хороший, выбор есть, очень удобно организовано самообслуживание, продавцы культурные, вежливые – всегда приветливые, всегда улыбка на лице. Сегодня приобрели только самое необходимое, в основном покупаем крупу, хлеб, молоко, муку – за всем, что надо для семьи, едем в "Евроопт". И дисконтная карта у нас есть – скидку получаем, в игре "Удача в придачу!" участвуем, – рассказывает Эдуард Савченко.

Неподалеку, в агрогородке Маслаки Горецкого района, через который проезжали журналисты, магазина "Евроопт" нет, и жители этого населенного пункта не скрывают, что по-доброму завидуют оршанцам.

–Плохо, что у нас нет такого магазина, как в Оршанском районе. Потому что в нашем магазине очень все дорого и мало товаров хороших. В "Евроопт" поедешь – и практически все в одном магазине купишь!- считает Тамара Иколенко, пенсионерка из Маслаков.

Тамара Иколенко: "Плохо, что у нас нет такого магазина, как в Оршанском районе. Потому что в нашем магазине очень все дорого и мало товаров хороших. В "Евроопт" поедешь – и практически все в одном магазине купишь!"

В агрогородке Малые Словени Шкловского района тоже нет магазина "Евроопт", здесь работает райпотребкооперация. Но за серьезными покупками люди ездят в райцентр.

– Вот в Шклове открылся "Евроопт", и мы сейчас часто ездим в райцентр за покупками – там все устраивает, нам нравится. И цены, и выбор товаров. Хотели бы, чтобы и у нас открылся "Евроопт", люди в агрогородке только за! – рассказала Елена Лемешева, местная жительница.

Светлана Васильевна (слева) и Елена Лемешева. "В Шклове открылся "Евроопт", и мы сейчас часто ездим в райцентр за покупками – там все устраивает, нам нравится. И цены, и выбор товаров. Хотели бы, чтобы и у нас открылся "Евроопт", люди в агрогородке только за!"

А Светлана Васильевна, которая тоже проживает в Малых Словенях, показала на свою объемную сумку:

– Я только из Могилева, ездила за покупками в "Евроопт". Хорошие магазины, и призы разыгрываются. Мне все в них нравится – и ассортимент товаров, и обслуживание. Конечно, они лучше, чем магазины райпо. И за порядком смотрят, чтобы просрочки не было. И дисконтные карты проценты скидок дают. Такой и должна быть торговля!

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