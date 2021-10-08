После посещения Лукашенко хлебопекарни в Свислочи люди назвали плетенку "Батькова булка"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области идет работа по модернизации производства в сфере хлебопечения. Это отметила заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества Елена Чикова, выступая на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза, которое сегодня проходит во Дворце Республики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Свислочь - моя малая Родина и свою трудовую деятельность я начинала на местной хлебопекарне, которую недавно посещал Александр Лукашенко, - сказала она. - Одним из значимых направлений в Свислочском филиале является хлебопечение. На нашей пекарне мы используем традиционное белорусское сырье, которое имеет высокие потребительские свойства. Самое ценное то, что душа работников хлебопекарни, вложенная в дело, позволяет сохранять тот вкус детства, который мы помним".

Зампред рассказала, что с каждым годом ассортимент выпускаемых изделий меняется. Но традиционные сорта всегда остаются в приоритете. "Это всеми нами любимый кирпичик, плетенка. А после посещения Александра Лукашенко народ дал название плетенке "Батькова булка" и ее реализация увеличилась в разы. Она пользуется большой популярностью не только у местного населения, но и у всех гостей, увозящих с собой домой душистый хлеб с ароматом детства".

Елена Чикова также обратила внимание: "На сегодняшний день по поручению Президента проводится модернизация нашего предприятия, которая направлена на улучшение условий труда коллектива пекарни. А, как известно, создание достойных условий труда является основным фактором в увеличении объемов производства, что напрямую влияет на повышение благосостояния работников. Приезд главы государства дал новый импульс для развития. Ваши конструктивные замечания и поручения изменили нашу пекарню. Вы сказали - мы сделали. Хлебобулочная продукция нашей пекарни реализуется не только в самом райцентре. Автолавки довозят свежий хлеб до каждого населенного пункта, даже самого отдаленного, где проживает всего несколько человек".-0-