2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После применения ДНК-вакцины у трех пациенток с раком молочной железы отмечена полная регрессия опухоли, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси сейчас исследуется применение вакцины "Еленаген" в сочетании с химиотерапией при запущенных, устойчивых к стандартному лечению опухолях. В исследование включены пациенты с опухолями четырех локализаций: триплетнегативным раком молочной железы, метастатическим раком желудка и поджелудочной железы, химиорезистентным раком яичников. Это крайне агрессивные злокачественные опухоли, которые устойчивы к стандартному лечению - химиотерапии и гормонотерапии. У большинства пациентов возможности лечения уже исчерпаны. Средняя продолжительность жизни при этих злокачественных опухолях - меньше года.

Первые результаты применения вакцины весьма обнадеживающие. Во-первых, она хорошо переносится, не дает побочных эффектов, отметил Сергей Красный.

Более того, уже появились первые случаи полной регрессии опухоли, чего раньше при этих заболеваниях белорусские онкологи не наблюдали. "В литературе описаны такие случаи, но сами не наблюдали. У нас есть три таких пациентки. При раке молочной железы исчезают метастазы в легких, печени, костях, - отметил замдиректора. - Окончательный результат сможем дать через 2-3 года, когда будут получены отдаленные результаты исследования".

С помощью компьютерной программы пациенты распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством "Еленаген". На данный момент в исследование, начавшееся в апреле 2020 года в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере, входят 47 человек.-0-