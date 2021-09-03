После проверок КГК 15 наименований импортных моющих средств запрещены к ввозу и продаже в Беларуси

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госконтролеры изучили ситуацию с качеством и безопасностью реализуемых в Брестской области импортных стиральных порошков и гелей. По результатам проверки и проведенных испытаний 15 наименований продукции признаны не соответствующими требованиям ГОСТ "Средства для стирки. Общие технические условия", сообщили БЕЛТА в КГК.

Работники КГК Брестской области совместно со специалистами Госстандарта изъяли для экспертизы в двух торговых сетях 16 наименований импортных моющих средств. Результаты испытаний показали, что 15 из них не соответствовали требованиям.

"Все реализуемые на территории республики стиральные порошки, гели, пасты, таблетки должны соответствовать требованиям государственных стандартов по показателям пенообразующей и моющей способности. В частности, для порошков показатель моющей способности установлен не ниже 85%, для гелей - 60%", - отметили в Комитете госконтроля.

Между тем моющая способность немецких гелей Herr Klee C.G. Сolor, Herr Klee C.G. Universal оказалась в 2 раза ниже нормативного значения, не соответствовала требованиям и пенообразующая способность этих средств для стирки.

Моющая способность 6 наименований чешских, немецких и польских порошков (Zico Universal, Zico Сolor, Purox Color, Robeta "Горный цветок", Waschemeister Universal, Alpix Color) составила 51,2-80,5%, а польских порошков Gaska Uniwersalny и Gaska do Koloru - всего лишь 5% и 8% соответственно.

По результатам проведенной КГК работы отменены выданные документы о соответствии требованиям по качеству и безопасности на импортные моющие средства, результаты испытаний которых не соответствуют требованиям ГОСТ "Средства для стирки. Общие технические условия". Введен запрет на их ввоз и реализацию в Республике Беларусь.-0-