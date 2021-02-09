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09 февраля 2021, 22:20

После ВНС у многих укрепится чувство уверенности в завтрашнем дне - мнение

Фото из архива
Фото из архива
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9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. После обсуждения жизненно важных и определяющих перспективу развития вопросов на масштабном республиканском форуме у многих укрепится чувство уверенности в завтрашнем дне. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась делегат VI Всебелорусского народного собрания, первый секретарь Гомельской районной организации ОО БРСМ Анна Савенко.

Анна стала участницей открытого онлайн-диалога "Единство. Развитие. Независимость". Девушка - в числе тех, кто будет представлять на республиканском форуме интересы молодежи. Она уверена, молодые делегаты готовы вносить предложения по дальнейшему развитию социального государства, полны свежих идей и готовы к плодотворной работе. "Необходимо на таком масштабном мероприятии обсудить вопросы льготного кредитования жилья для молодых специалистов, тему закрепления молодежи в сельской местности. Важна также популяризация сельскохозяйственного труда среди молодого поколения. Не стоит относиться к этому скептически, важно ценить профессии, представители которых из года в год обеспечивают продовольственную безопасность страны. Открытыми остаются вопросы повышения молодежного возраста и уменьшения периода декретного отпуска. Считаю, что в последнем вопросе самый правильный путь решения - индивидуальный подход в каждом случае", - подчеркнула она.

Анна Савенко отметила, что главный посыл открытого диалога - единство - был выдержан. "И тематика Года народного единства неслучайна. Именно в единстве сила всех нас, белорусов. Все - от мала до велика - мы вносим вклад в развитие и процветание своей страны. На ВНС еду прежде всего с чувством уверенности в завтрашнем дне. Думаю, это чувство еще укрепится у многих после форума. Надеюсь приобрести новые знакомства и обменяться мнениями с единомышленниками", - поделилась девушка.

Первый секретарь Житковичского райкома ОО БРСМ Евгения Кахаева солидарна с коллегой в отношении силы единства. "На мой взгляд, хорошая расшифровка понятия "единство" - это единая душа народа. Думаю, все важные вопросы, которые будут подниматься на ВНС, только объединят наш народ на пути реализации поставленных задач. Главное понимать, что только вместе мы сможем достичь целей", - рассказала она. По мнению девушки, один из самых важных вопросов - патриотическое воспитание молодежи, а также понимание и привитие семейных ценностей. Немаловажно и создание условий для научной, творческой и предпринимательской деятельности молодежи, саморазвития молодых людей.

Гомельчанка Снежана Клименко отметила, что онлайн-формат позволил объединить молодых людей в разных уголках страны. "Несмотря на расстояние, мы вместе. С нетерпением жду встречи с другими делегатами для обсуждения вопросов гражданского патриотического воспитания. Считаю, что это важная тема для молодого поколения", - сказала она.

Во время открытого диалога парни и девушки обсудили главные направления молодежной политики проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Тематический онлайн-интерактив дополнила творческая презентация понятия "единство". Представление об общности и единстве - от космоса до малой родины - ярко в технике пескографии показала учащаяся Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С.Выготского Вероника Гунькова.

После онлайн-диалога делегаты от Гомельской области пообщались в неформальной обстановке во время молодежного квартирника, а также в интернет-челлендже "Я еду на ВНС, потому что…". На мероприятии дан старт республиканскому проекту БРСМ "Роднае - народнае".-0-

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