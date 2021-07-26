Последний шанс купить квартиру по старым ценам! В Minsk World стартовали продажи квартир в готовом доме "Прага"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 26 июля 2021
Минск Переменная облачность +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:32 В Мостовском районе от огня спасено почти 50 т зерна Регионы
10:32 26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем? Общество
10:31 В Березе молодой человек разгромил чужой автомобиль после расставания с девушкой Происшествия
10:27 В штате Юта из-за песчаной бури погибли 7 человек В мире
10:25 Дорожную разметку сегодня нанесут на восьми участках в Минске Регионы
10:23 ДТП с тремя авто в Докшицком районе: погибла пассажирка Происшествия
10:23 Крупный метеорит упал недалеко от столицы Норвегии В мире
10:18 Американка Эмбер Инглиш выиграла золото Олимпиады в стендовой стрельбе Спорт
10:16 В Минске при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:02 Житель Кобринского района избил супругу и угрожал топором милиционерам Регионы
10:01 Щекин: Беларусь стала символом свободы, демократии и справедливой борьбы за независимость Общество
09:54 Олимпийскому чемпиону по гребле на байдарках и каноэ Александру Масейкову исполнилось 50 лет Спорт
09:48 Десятки мигрантов и беженцев спасены у берегов Франции В мире
09:46 В США за неделю в перестрелках убиты не менее 430 человек В мире
09:46 В Петриковском районе загорелось 85 га торфяников Происшествия
09:39 На Сардинии бушуют лесные пожары В мире
09:28 Японцы выиграли второе олимпийское золото в Токио В мире
09:22 Женщина погибла при пожаре в Круглом Происшествия
09:18 Первый экипаж-двухтысячник определился на жатве в Брестской области Регионы
09:15 Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места Общество
09:15 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,8 тыс. фур Общество
09:12 Витебчанин приговорен к 13 годам колонии за хулиганство и покушение на убийство Происшествия
09:04 В столицу Туниса введены правительственные войска В мире
09:00 Беларусбанк запустил доставку карточек по почте Общество
09:00 Последний шанс купить квартиру по старым ценам! В Minsk World стартовали продажи квартир в готовом доме "Прага" Общество
08:56 Мастер-класс по изготовлению украшений пройдет в Центральной библиотеке Могилева Регионы
08:53 Дзермант: миграционный кризис грозит запустить процесс смены власти в Литве Общество
08:50 Боевики убили 43 мирных жителя Афганистана В мире
08:47 Лукашенко: сотрудничество Минска и Гаваны - образец строительства международных отношений Президент
08:40 Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала теннисного турнира Олимпиады Спорт
Все новости
Все новости
Общество
26 июля 2021, 09:00

Последний шанс купить квартиру по старым ценам! В Minsk World стартовали продажи квартир в готовом доме "Прага"

Только до 31 августа действуют лучшие условия на покупку недвижимости!

Лето – самая сладкая пора для тех, кто хочет купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World. Именно сейчас застройщик предлагает купить квартиры в новостройках ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!

Осенью стоимость квадратного метра изменится! В том числе и в готовом доме "Прага" престижного квартала "Центральная Европа"! Вам точно понравится жить в паре шагов от метро, с насыщенной социальной инфраструктурой и высоким уровне благоустроенности!

Заманчиво? Тогда звоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупка квартиры в готовом доме – это возможность увидеть будущее жильё и на месте оценить все преимущества района. Так сделали гости вечернего коктейля, который прошёл накануне. Многие принимали окончательное решение о покупке сразу же! Увидев этот дом, сложно устоять!

Покупка квартиры в готовом доме - возможность оценить все преимущества лично
Покупка квартиры в готовом доме - возможность оценить все преимущества лично

Коктейль в "Праге" прошел накануне
Коктейль в "Праге" прошел накануне

Увидев этот дом, сложно устоять
Увидев этот дом, сложно устоять

Дом "Прага" находится в квартале с низкой плотностью застройки, построенном по принципу "двор без машин", в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Аэродромной" и в пешей доступности от станции "Ковальская Слобода". Удобным этот район будет и для автолюбителей, ведь отсюда можно быстро добраться как в центр, так и в сторону МКАД.

Так выглядит шикарный дом "Прага"
Так выглядит шикарный дом "Прага"

Через дорогу строится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. С южной и юго-западной стороны, запроектирован большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных.

Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ
Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ

Будущий ТРЦ Mara Mall
Будущий ТРЦ Mara Mall

Детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры, кафе и магазины появятся в соседних кварталах, добраться до них можно будет пешком.

Буквально через несколько лет, после завершения строительства всех объектов, "Центральная Европа" станет одним из лучших районов города, но тогда цены на недвижимость взлетят в несколько раз! Позаботьтесь о своём будущем сейчас!

Продуманная инфраструктура
Продуманная инфраструктура

Все для вас и ваших детей
Все для вас и ваших детей

Продуманные места общего пользования, входы в подъезды с уровня земли, сквозные подъезды с двумя входами, дизайнерское лобби и комфортные лифты OTIS – всё это про дом "Прага".

Лобби дома "Прага"
Лобби дома "Прага"

В каждой квартире – панорамные окна и свободные планировки. Высота потолков – 2,7 и 3 метра. Площадь квартир варьируется от 30 до 74 квадратных метров.

Ярко и красиво!
Ярко и красиво!

Для тех, кто хочет наслаждаться комфортном частного дома даже в городе, застройщик подготовил УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – квартиры с отдельными входами и террасами на первом этаже. Придомовую территорию можно использовать так, как вам захочется!

Эксклюзивное предложение - квартиры с отдельными входами
Эксклюзивное предложение - квартиры с отдельными входами

Купить квартиру в готовом доме "Прага" квартала "Центральная Европа" можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – выбор на все времена!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость строительство
Новости рубрики Общество
26 июня день архангела Гавриила: кому он являлся и зачем?
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: Беларусь стала символом свободы, демократии и справедливой борьбы за независимость
Фото из архива Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,8 тыс. фур
Беларусбанк запустил доставку карточек по почте
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: миграционный кризис грозит запустить процесс смены власти в Литве
Главное
Фото из архива "Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной
Сенько: решается вопрос об открытии генконсульства Беларуси в Гонконге
Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места
Беларусбанк запустил доставку карточек по почте
Топ-новости
Картина выходных: фестиваль "Вытокi" в Солигорске, велопробег "Во имя Победы!" и "Наш Грюнвальд"
Дзермант: миграционный кризис грозит запустить процесс смены власти в Литве
Последний шанс купить квартиру по старым ценам! В Minsk World стартовали продажи квартир в готовом доме "Прага"
Фестиваль "Вытокі" в Солигорске получился по-семейному уютным - Виктор Лукашенко
Шкурдай: хочу проверить свои силы и скорость вместе с лучшими пловцами мира
Щекин: Беларусь стала символом свободы, демократии и справедливой борьбы за независимость
За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100
Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира
Беларусь, приняв иракских беженцев, снова демонстрирует свою открытость и человеколюбие - сенатор
МЧС планирует приобрести около 100 пожарных автоцистерн и новую авиатехнику
Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта
Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Олимпиады
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 56 районах Беларуси
Представители белорусской академической гребли вышли в полуфинал Олимпиады
Китайские спортсмены завоевали три золота и возглавили медальный зачет Олимпиады в Токио
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.