Последствия непогоды: 63 упавших дерева и два поврежденных авто

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

По данным на 6.00, после прохождения грозового фронта с порывами ветра до 25 м/с повреждены кровли трех жилых домов в Березино Минской области.

Зафиксированы 63 случая падения деревьев (больше всего в Минской и Брестской областях - 24 и 17 соответственно), в результате которых повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 1128 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 продолжается по восстановление электроснабжения 162 населенных пунктов.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер возможен сегодня, а также в субботу, 14 марта, утром и днем. Важные предупреждения от МЧС можно получать в Viber, Telegram, а также в мобильном приложении "МЧС Беларуси: Помощь рядом".-0-

Фото МЧС