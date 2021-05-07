Последующие поколения не забудут подвигов героев Великой Отечественной войны - Костюков

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства архитектуры и строительства во главе с первым заместителем министра Игорем Костюковым в преддверии Дня Победы посетила мемориальный комплекс "Хатынь". Работники ведомства почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику "Непокоренный человек" и Вечному огню, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

"В мирное время тяжело представить, какое страшное испытание пережили люди в годы Великой Отечественной войны. Посещая такие места, как мемориальный комплекс "Хатынь", мы вспоминаем огромное количество белорусских деревень, которые были стерты с лица земли, но память о которых останется навсегда, передаваясь от поколения к поколению", - отметил Игорь Костюков.

Первый замминистра выразил уверенность: мужество и героизм участников Великой Отечественной войны всегда будут жить в сердцах людей. "Эта война коснулась каждой белорусской семьи. Не сомневаюсь, что последующие поколения также трепетно будут относиться к своей истории и не забудут героических подвигов солдат и простых людей, благодаря которым мы имеем возможность мирно жить, созидать и уверенно смотреть в будущее", - резюмировал Игорь Костюков.

В этом году исполнилось 78 лет, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне.-0-

Фото Минстройархитектуры