"Посмотри кино - помоги животным": студенты БГУ провели благотворительную акцию

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ провели сегодня благотворительную акцию "Посмотри кино - помоги животным", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"Частью проекта SunFlower стал киновечер-акция, где каждый посетитель мог посмотреть кино и помочь животным в приютах", - отметили участники. Чтобы попасть на киносеанс, нужно было принести подарок для бездомных животных: корм, игрушки, лекарства, средства для ухода. Для просмотра студенты выбрали фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

Также прошла фотовыставка, нацеленная на привлечение внимания к проблеме бездомных животных. Работы предоставили студенты БГУ - фотографы-любители и профессионалы.

Фото организаторов мероприятия

В течение дня акцию поддержали более 100 человек. Многие, даже не придя на киновечер, передали подарки для животных организаторам. Все вещи будут отправлены в приют "Кошкин дом" уже на этой неделе.

"Такие киновечер и фотовыставка прошли впервые, что называется, в экспериментальном режиме. Акция является лишь первым шагом в масштабировании проекта SunFlower, который имеет все шансы приобрести большую популярность не только в БГУ, но и во всем Минске", - убеждены организаторы.-0-