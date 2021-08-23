Пособие для факультатива "Духовность и патриотизм" презентовали на республиканском педсовете

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация пособия для факультативного занятия "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" или "Духовность и патриотизм" состоялась во время работы секции "Объединение усилий участников образовательного процесса в решении важнейшей государственной задачи воспитания гражданина и патриота своей страны" на республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА."Место проведения этой встречи в храме-памятнике в честь Всех святых выбрано не случайно, ведь в этом году для 5-6-х классов мы вводим факультатив по духовно-нравственному воспитанию, патриотизму. Это ключевое направление нашей работы на протяжении многих лет. Необходимо придавать большое значение таким темам, потому что без этих знаний нашим детям и молодежи будет сложно сориентироваться в современном мире. Для факультатива "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма" подготовлено все необходимое учебно-методическое сопровождение - пособие для педагогов и рабочая тетрадь для учащихся. Крайне важно, чтобы учитель с огромной внутренней отдачей раскрывал этот предмет", - подчеркнула консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Лариса Емельянчик."Создавая книгу, мы думали о том, чтобы ученики не просто читали нравоучительный текст, но и пропускали его через себя, чувствовали весь потенциал, поэтому в пособии будут такие рубрики, как "Духовное озарение" и "Важнейший вывод", - рассказала проректор по научно-методической работе Академии последипломного образования Галина Николаенко. - Курс будет работать в том случае, если его будет вести учитель, который сможет реализовать весь духовно-нравственный потенциал. Вести факультатив могут не только преподаватели истории, белорусского, русского языков и литературы. Это могут быть и преподаватели других предметов, которые чувствуют способность вести его".В настоящее время ведется работа над словарем терминов и понятий для педагогов, причем на двух языках - белорусском и русском. Уже через полгода авторский коллектив, продолжая это издание, выпустит новую книгу и методическое пособие для учителей и учащихся."Работа ведется на уровне современной техники. В этой книге есть QR-коды, с помощью которых можно прослушать отрывки, аудиозапись или просмотреть изображения, дополняющие тему занятия. Это все для того, чтобы при работе на факультативе все чувства ребенка были мобилизованы", - добавила Галина Николаенко.Помимо презентации нового пособия, участники республиканского педсовета обсудили вопросы введения должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию, празднования Дня народного единства в учреждениях образования и другие темы.-0-