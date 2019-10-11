Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов

11 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Старинные замки и комплексы в Беларуси привлекательны для туристов, как и альпийские горы в австрийском Тироле. Такое мнение высказала посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер сегодня на презентации туристического потенциала Тироля, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат сообщила, что она является заядлой туристкой и уже успела посетить многие из известных в Беларуси туристических комплексов, замков и впечатлена увиденным. "Жители наших двух стран похожи тем, что проявляют большой интерес к спорту, туризму, культуре",- сказала она и подчеркнула, что стратегия развития туризма в Тироле основана на принципах (история, обычаи, спорт), которые могут служить залогом успешного развития туристической отрасли и в Беларуси.

Посол родом из федеральной австрийской земли Тироль - одного из самых привлекательных мест в Австрии для туристов. В минувшем году там побывало свыше 2,3 млн человек.

Австрийский взгляд на развитие туризма представил на презентации представитель Совета по туризму Тироля и эксперт Флориан Кар, который приехал в Минск познакомиться с белорусским туристическим рынком и поделиться опытом. Он изучал политологию и славистику в Инсбруке (центр Тироля), Симферополе и Москве. Сейчас занимается китайским, корейским, российским и украинским туристическим рынком.

Флориан Кар обратил внимание, что доля туризма в ВВП Тироля составляет 17,5%, что существенно выше данного показателя в целом по Австрии, где он составляет около 7%. По его словам, в Тироле туристические традиции насчитывают более 100 лет. Здесь активно используются и аутентичные аспекты, к примеру, для туристов на горных фермах в Альпах. Но самый привлекательный - горный лыжный туризм (больше половины туристов приезжают зимой). Флориан Кар рассказал, как этот сельский регион Австрии, труднодоступный для общественного транспорта, превратил структурные сложности в преимущества.

На презентации было отмечено, что развитию туризма будет способствовать прямой авиарейс Belavia в Мюнхен. Ведь расстояние от Мюнхена до Тироля совсем небольшое.-0-