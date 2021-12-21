Посол: Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с ЕС, но это оказалось невозможным

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с Европейским союзом, но это оказалось невозможным. Об этом посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев заявил в интервью датской газете Politiken, сообщает БЕЛТА.

Белорусский дипломат опроверг заявления о том, что белорусские власти якобы заставляли находящихся на границе беженцев забрасывать польских пограничников камнями и светошумовыми гранатами. "Если во время этих событий и присутствовали представители белорусских властей, то только для защиты беженцев", - подчеркнул Алексей Самосуев. Он также обратил внимание, что белорусские пограничники не готовы, как поляки, применять насилие и оружие против мигрантов, чтобы отогнать их от границы.

Сообщения о насилии, совершаемом белорусскими пограничниками против мигрантов и беженцев, посол также назвал неправдоподобными утверждениями. "Они доносятся с западной стороны границы с Беларусью, и, вероятно, произносятся людьми, которые зависят от властей на той стороне. Возможно, их заставляют так говорить. У польских и литовских властей нет доказательств", - заметил дипломат.

По его словам, Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с ЕС, но это оказалось невозможным. В конце концов, когда погодные условия стали слишком плохими и насилие польских войск против мигрантов усилилось, белорусские власти решили разместить беженцев в логистическом центре.

"Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. Либо отправляя людей в их родные страны, либо помогая тем, кто решил остаться, принять разумное решение. Проблема как раз в том, что большинство этих людей хотят въехать в ЕС. Но если мы сядем за стол переговоров с лидерами ЕС, возможно, мы сможем поговорить о гуманитарных коридорах, чтобы избежать ситуации, в которой мы находимся до сих пор", - считает Алексей Самосуев.-0-