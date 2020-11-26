Посол Беларуси обсудил с японскими бизнесменами возможность поставок белорусской мясной продукции

26 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин встретился с группой бизнесменов - членов белорусско-японского бизнес-клуба. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Японии.

На встрече подтверждена готовность клуба во взаимодействии с посольством провести в Токио до конца года презентацию потенциала Республики Беларусь.

Отдельно были обсуждены возможности поставок на японский рынок мясной экопродукции из Беларуси. Посол отметил, что белорусские предприятия мясной отрасли имеют многолетний опыт работы на рынках зарубежных стран и заинтересованы в налаживании сотрудничества с японскими партнерами.-0-