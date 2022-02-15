Посол Беларуси подарил Национальной библиотеке Таджикистана "Книжное наследие Франциска Скорины"

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко 14 февраля в Международный день дарения книг передал в дар Национальной библиотеке Таджикистана серию книг "Книжное наследие Франциска Скорины" в 20 томах. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском дипломатическом ведомстве.

Книги изданы к 500-летию белорусского книгопечатания. Над оформлением многотомного издания трудился известный художник-график Константин Ващенко.

"В ходе встречи с директором Национальной библиотеки Таджикистана Джумахоном Файзализода обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области библиотечно-информационной деятельности. Речь шла в том числе об организации и проведении совместных мероприятий, обмене опытом работы по всем направлениям библиотечной деятельности", - рассказали в белорусской дипмиссии.

Виктор Денисенко отметил, что библиотеки - важнейшее звено в сохранении и передаче историко-культурного наследия. Библиотечные учреждения играют значимую роль в системе межкультурного взаимодействия братских народов.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан установлены 5 сентября 1996 года. В обеих странах открыты посольства. Беларусь и Таджикистан поддерживают активный диалог на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся двусторонние встречи в рамках интеграционных образований. Договорно-правовая база сотрудничества включает более 60 межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных договоров. Беларусь и Таджикистан конструктивно взаимодействуют на площадках международных организаций, оказывая друг другу взаимную поддержку. С 2004 года функционирует межправительственная белорусско-таджикская комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества.-0-