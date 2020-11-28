Посол Беларуси принял участие в расширенной встрече советника премьер-министра Японии по безопасности

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин принял участие в расширенной встрече советника премьер-министра Японии по вопросам национальной безопасности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Японии.

"26 ноября посол Беларуси вместе с другими представителями дипломатического корпуса принял участие в расширенной встрече cпециального советника премьер-министра Японии по вопросам национальной безопасности и депутата Палаты представителей парламента Японии Минору Кихары с членами либерально-демократической партии Японии и его группой поддержки на предстоящих парламентских выборах", - рассказали в белорусском посольстве в Токио.

Руководитель загранучреждения пожелал Минору Кихаре успехов в реализации намеченных планов.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Японией установлены 26 января 1992 года.

Посольство Японии открыто в Минске в январе 1993 года. В 2018 году Японией принято решение о повышении уровня своего дипломатического представительства в Беларуси до Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Посольство Республики Беларусь открыто в Токио в июне 1995 года.-0-