Посол Беларуси в Израиле: необходимо совершенствовать практику применения безвизового соглашения

9 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Необходимо совершенствовать практику применения белорусско-израильского безвизового соглашения. Такое мнение высказал посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов в интервью еженедельнику "Аргументы и факты" , сообщает БЕЛТА.

Дипломат отметил позитивные моменты действия соглашения. "Безвизовый режим, по нашим оценкам, придал ощутимый импульс развитию всего комплекса двусторонних отношений. В известном смысле он стал символом взаимного доверия, создающим благоприятную атмосферу для контактов по разным линиям и стимулирующим интерес к посещению дружественной страны, более близкому знакомству с ней", - считает он.

Наряду с этим посол привел конкретные примеры отказов во въезде в аэропорту Израиля белорусским гражданам. "О ряде наиболее резонансных случаев сообщали ведущие белорусские СМИ, были публикации и в Израиле. Вот один из таких примеров. 39-летнего пациента с кожным заболеванием вместе с его 70-летним отцом, оплативших заранее отдых на Мертвом море, "развернули" в аэропорту под предлогом наличия у одного из них якобы слишком большой суммы в $1000, что было расценено как "свидетельство намерения нелегально остаться в Израиле". Парадокс ситуации в том, что в других случаях именно отсутствие достаточной по меркам Израиля суммы наличных служило поводом для высылки людей", - отметил Владимир Скворцов.

Он также рассказал, что на днях 11-летнюю девочку, направлявшуюся в Израиль в гости к родной тете и ранее неоднократно посещавшую ее, тоже депортировали лишь на основании подозрений в попытке нелегально остаться в стране.

"Еще один свежий пример. В июле группе паломников, в составе которой были врачи, педагоги, предприниматели, направлявшиеся в Израиль в тур по Святой земле, при прохождении паспортного контроля отказали во въезде без внятного объяснения причин. По предположениям членов группы, их заподозрили в намерении трудоустройства в Израиле. При этом никаких аргументов в обоснование своих подозрений должностными лицами иммиграционных служб приведено не было. Паломников продержали в аэропорту сутки и выслали из Израиля, но не домой, а в Краснодар, - продолжил посол Беларуси. - Неудивительно, что на фоне роста числа таких случаев, когда тот или иной чиновник решает вопрос депортации во многом по наитию, руководствуясь лишь субъективными ощущениями, в Беларуси все настойчивее звучат призывы граждан к госорганам пересмотреть порядок безвизового въезда с Израилем, при котором, как полагают многие, поездка порой превращается в рискованный эксперимент".

"В то же время, несмотря на всю обеспокоенность и определенное разочарование сложившейся ситуацией, я считал и продолжаю считать, что отмена визового режима между Беларусью и Израилем сыграла в целом конструктивную роль в укреплении двусторонних отношений, выводе их на качественно новый уровень. И сегодня, видимо, правильнее было бы ставить вопрос не о возврате к визовому режиму, а о необходимости совершенствования практики применения соглашения и продолжении активного критического диалога с партнерами по данной теме. Разумеется, рассчитывать на позитивный результат можно при наличии взаимного понимания, что речь идет об "улице с двусторонним движением", обоюдовыгодном процессе, в равной мере отвечающем интересам граждан как Беларуси, так и Израиля, серьезно упрощающем их общение и в конечном счете содействующем сближению двух стран", - подчеркнул Владимир Скворцов.-0-