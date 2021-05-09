Посол Беларуси в Японии принял участие в возложении цветов на могилу Героя Советского Союза Рихарда Зорге

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По случаю празднования 76-й годовщины Великой Победы Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин 9 мая принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на могилу легендарного разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Токио.

"В мероприятии участвовали руководители загранучреждений государств ЕАЭС и СНГ, аккредитованных в Японии", - говорится в сообщении.

В этот же день в посольстве Российской Федерации в Японии состоялось открытие фотовыставки под названием "Наша общая Победа", посвященной Великой Отечественной войне. Часть экспозиции, которая предоставлена белорусской стороной, посвящена партизанскому движению в Беларуси в годы войны.-0-