Посол Беларуси в Венгрии принял участие в акции "Во славу общей Победы!"

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев принял участие в международной акции "Во славу общей Победы!" и посетил места захоронения советских солдат в городах Капошвар и Секешфехервар, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

"Был осуществлен забор земли с захоронений для ее передачи в храм-памятник в честь Всех Святых в Минске. В венгерской земле покоится прах 80 тыс. советских воинов, отдавших свою жизнь при освобождении этой страны от коричневой чумы", - отметили в дипмиссии.

Состоялись встречи посла с руководством Капошвара и Секешфехервара, активистами общественных организаций этих городов, а также переговоры в торгово-промышленной палате области Фейер.-0-

Фото посольства Беларуси в Венгрии