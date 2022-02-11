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Общество
11 февраля 2022, 20:18

Посол Беларуси: запрет на транзит белорусского калия будет дестабилизировать рынок удобрений

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на транзит белорусского калия будет дестабилизировать рынок удобрений. Об этом посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич заявил в интервью крупнейшей финансовой газете в Бразилии Valor Econômico, сообщает БЕЛТА.

"Сложившаяся ситуация еще больше будет дестабилизировать рынок удобрений, и ни один из производителей калия не захочет иметь долгосрочные контракты", - подчеркнул Сергей Лукашевич.

Дипломат убежден, что в настоящее время не существует "волшебного решения" вопроса по обеспечению мирового спроса на калийные удобрения после введения Литвой одностороннего запрета на транзит белорусских калийных удобрений. Посол выразил надежду на более эффективный подход со стороны международных властей для решения данного вопроса, а также на содействие бразильского правительства в нормализации экспорта этого сырья.

Около 20% удобрений, использовавшихся бразильскими фермерами в 2021 году, были привезены из Беларуси, а это 2,2 млн т. Без скоординированных действий по восстановлению белорусского экспорта калия, подчеркнул Сергей Лукашевич, Бразилия может столкнуться с нехваткой удобрений, ростом цен, снижением урожайности сельскохозяйственных культур и ростом цен для беднейших слоев населения, поскольку, по его словам, нигде в мире нет возможности оперативно организовать дополнительные поставки удобрений.

"Я хочу верить, что колониальное мышление некоторых западных стран в конечном итоге будет преодолено и здравый смысл восторжествует. Жизнь голодающих детей в Латинской Америке будет поставлена выше политических амбиций и коммерческих интересов, замаскированных красивыми лозунгами", - сказал дипломат.

Он также заметил, что закрытие железнодорожного транзита в Литву для перевозки калия причинит вред литовскому народу, потому что бюджет этой страны недополучит сотни миллионов долларов в виде транзитных доходов.

"Беларусь истребует все причитающиеся с Литвы штрафы за нарушение правил транзита и двусторонних соглашений. Однако это займет время и не поможет быстро урегулировать ситуацию, - добавил посол. - Представляется логичным участие Бразилии в решении вопроса о транзите непосредственно с литовскими властями или в рамках международных организаций, в которые входят обе страны".

По его словам, мера, принятая литовским правительством, обрадовала конкурентов Беларуси на мировом рынке удобрений. "Очевидно, что опасность дефицита белорусских удобрений на бразильском рынке уже привела к тому, что в прошлом году цены выросли вдвое, производители удобрений стали зарабатывать в два раза больше, продавая один и тот же объем удобрений, и рост акций компаний по производству удобрений только подтверждает это", - обратил внимание Сергей Лукашевич.-0-

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