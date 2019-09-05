Посол Бразилии предложил преобразовать городской квартал в Минске в стиле Vulica Brasil

5 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Преобразовать в стиле фестиваля Vulica Brasil городской квартал в Минске в районе улицы Октябрьской предложил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в Беларуси Пауло Фернандо Диас Ферес. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной национальному празднику - Дню независимости Бразилии, который отмечается 7 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол признался, что когда полгода назад приехал работать в Минск, был поражен уровнем сотрудничества двух стран в области культуры, что, по его мнению, гораздо ценнее экономических связей. "Рано или поздно торговля придет, она будет развиваться. Но что очень важно - это развивать взаимодействие между людьми, и Бразилия этим особенно сильна - мягкой дипломатией, возможностями по мирным переговорам", - сказал он.

Самым ярким примером культурного взаимодействия, безусловно, стал фестиваль Vulica Brasil, который уже в пятый раз прошел в Минске. "Он является культурным феноменом", - подчеркнул посол. Ведь все его участники работают безвозмездно, исходя из своих творческих интересов. "Никто не работает за гонорары. Все художники приезжали, потому что им было интересно участвовать в проекте. Посольство помогает с билетами, другими расходами, но это небольшая часть. В основном это работа волонтеров, которых в этом году было задействовано на проекте более 400", - рассказал Пауло Фернандо Диас Ферес.

"Сейчас, когда иду по улице Октябрьской, трудно поверить, что Бразилия, такая далекая от Беларуси, смогла выступить с инициативой, которая так сильно изменила этот район, создав здесь и в других местах столицы более 50 муралов. Они стали началом для трансформации этого района, где появилось много баров, ресторанов, креативных пространств", - заметил дипломат.

Одним из участников фестиваля было крупное известное архитектурное бюро из Сан-Паулу. "Сейчас организаторы думают, что, возможно, время точечных городских интервенций закончилось и есть смысл подумать над общим планом преобразования "полуострова", который река Свислочь образует в районе улицы Октябрьской, и сделать общий план развития этого района. Посольство готово передать бесплатно этот проект городу Минску для его дальнейшей реализации. В этом также проявляется бразильская черта: если мы во что-то влюбляемся, то мы уже просто так не сдаемся", - сказал посол.

Планируется, что проведение фестиваля продолжится в формате биеннале каждые два года.-0-