Посол Есин о том, как успешная работа в Японии привела его в Австралию и Новую Зеландию

Расстояние от Минска до Канберры составляет более чем полтора десятка тысяч километров. Однако с этого года Беларусь и Австралия стали ближе друг к другу. Разумеется, не в географическом смысле, а с точки зрения укрепления сотрудничества и внешнеполитических связей. В феврале Президент назначил послом в Австралии и Новой Зеландии (по совместительству) руководителя белорусской дипмиссии в Японии Руслана Есина. В июне посол вручил верительные грамоты генерал-губернатору Австралии, открыв новую страницу в истории двусторонних отношений.

О том, каковы интересы Беларуси в далеких Австралии, Новой Зеландии и чуть менее далекой Японии, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал посол Беларуси, доктор политических наук, доцент Руслан Есин.

- Руслан Олегович, Австралия и Новая Зеландия - оба эти государства расположены далеко от Беларуси. Впрочем, и от Японии, где вы возглавляете белорусскую дипмиссию, они находятся на значительном расстоянии. Поясните, чем вызвана необходимость появления посла в этих странах?

- Республика Беларусь имеет интересную историю сотрудничества с Австралийским союзом и Новой Зеландией, которое динамично развивается по линии Организации Объединенных Наций и других международных организаций. За последние годы заметно увеличилось количество контактов белорусских предприятий и организаций с партнерами в этих странах. Особенно перспективно торгово-экономическое направление, так как австралийский и новозеландский рынки весьма премиальные для зарубежных компаний, в том числе из Беларуси.

Австралия важна для белорусской стороны с точки зрения реализации совместных проектов и открытия новых горизонтов двустороннего взаимодействия. Новая Зеландия в свою очередь - бесценный источник знаний и опыта в сохранении уникального природно-экологического наследия, которым также богата и Беларусь. Новозеландские рыбные компании - важные партнеры отечественных предприятий, выпускающих продукцию из рыбы и морепродуктов. Существует много возможностей, которые предстоит открыть белорусским компаниям в тесной работе с новозеландскими партнерами.

Наша страна проводит многовекторную внешнюю политику, и белорусские дипломаты активно вовлечены в процесс диверсификации поставок отечественной продукции на рынки различных стран, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона. Представлять Беларусь в Австралии и Новой Зеландии - для меня большая честь и ответственность.

Нужно также помнить, что в обеих странах проживает многочисленная белорусская диаспора, что требует повышенного внимания со стороны консульской службы.

- Почему выбрали для совместительства именно посла Беларуси в Японии?

- Загранучреждение в Токио сфокусировано на продвижении белорусского экспорта на японский рынок. В последние годы совместно с рядом отечественных предприятий нам удалось достичь положительных результатов на этом направлении. Также результативной является работа на политическом и гуманитарном направлениях. В июне Минск посетили специальный советник премьер-министра Японии Кентаро Соноура, министр по вопросам восстановления и координации комплексной политики по преодолению последствий аварии на АЭС в Фукусиме, руководитель группы межпарламентской дружбы "Япония-Беларусь" в парламенте Японии Хиромити Ватанабэ.

Впервые проведены Дни культуры Беларуси в Японии. Они прошли в апреле, и более 2 тыс. японцев и гостей страны восходящего солнца смогли познакомиться с творчеством белорусских артистов, попробовать блюда национальной кухни.

Думаю, позитивные результаты работы посольства на японском направлении в совокупности с близостью внешнеполитических векторов Австралии, Новой Зеландии, Японии и послужили основой для определения ответственного за эти страны загранучреждения.

- Какие впечатления остались от посещения Австралии, где вы вручили верительные грамоты генерал-губернатору? Каковы в целом итоги визита на зеленый континент?

- Первые контакты с австралийскими дипломатами свидетельствуют об открытости и готовности к совместной работе по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В Австралии знают о Беларуси, в том числе о достижениях в сфере IT и спорте.

Соответственно, важно сконцентрироваться на определении перспективных направлений двустороннего взаимодействия и в ближайшее время выйти на проведение мероприятий, которые позволят интенсифицировать политический диалог между Минском и Канберрой, а также увеличить объемы поставок продукции белорусских предприятий на австралийский рынок. Именно эта тема обсуждалась на встрече с директором Торгово-промышленной палаты Канберры Брайаном Кларком. Он выразил готовность способствовать проведению серии презентаций экономического потенциала Беларуси в Австралии.

Интересные встречи были проведены во время международной конференции "Война в 2025 году", организованной Австралийским институтом стратегической политики. В конференции принимала участие недавно назначенная министр обороны Австралии Линда Рейнольдс, которая представила основные направления оборонной политики страны.

Мне было весьма приятно узнать, что австралийцы бережно относятся к подвигу своих солдат, павших в ходе различных боевых действий, в том числе в годы Первой и Второй мировых войн. Эти события отражены в экспозициях Австралийского военного мемориала в Канберре. Благодаря австралийским историкам и нашим соотечественникам проведена большая работа по увековечиванию памяти белорусов, воевавших плечом к плечу с австралийскими товарищами.

- Пожалуй, если говорить про Австралию и Беларусь, то первое, что приходит на ум, - это теннисные турниры, а вовсе не торгово-экономическое сотрудничество. В этой стране работало белорусской посольство, но оно было закрыто летом 2018 года. Означает ли это, что австралийский рынок для нашей страны утратил привлекательность?

- Конечно же, нет. Первый состав дипломатической миссии в Австралии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Виктором Шихом проделал большую работу в стране и создал фундамент для дальнейшего развития белорусско-австралийского сотрудничества.

Двустороннее взаимодействие не прекращалось, о чем наглядно свидетельствуют показатели внешней торговли между странами за 2018 год. Особенно хочу отметить, что за этот период экспорт белорусских предприятий увеличился в два раза и составил $31,2 млн. Эти достаточно внушительные цифры показывают перспективность австралийского рынка и важность присутствия на нем.

Австралийские бизнесмены неоднократно подчеркивали заинтересованность в увеличении поставок белорусской сельскохозяйственной и иной техники, а также другой продукции, включая новинки, производимые на модернизированных и недавно построенных предприятиях. Поэтому целесообразно, на мой взгляд, провести серию соответствующих презентаций. Планируется, что их организует посольство совместно с белорусскими бизнес-ассоциациями, предположительно, осенью этого года в Канберре и Сиднее. В 2020 году во взаимодействии с отраслевыми министерствами, концернами, облисполкомами и предприятиями-экспортерами предлагается организовать стенды на специализированных международных выставках в Австралии.

Интересным совместным проектом может стать участие австралийских бизнесменов в работе форума "Беларусь-Хоккайдо", который планируется провести осенью 2020 года в японском городе Хакодате. Эти и другие мероприятия призваны способствовать проведению Белорусско-австралийского экономического форума.

- А чем для нас интересна Новая Зеландия?

- У нас имеется значительный потенциал в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и в такой важной области, как экология и охрана окружающей среды. К примеру, интересными могут быть совместные проекты изучения Антарктики по линии Республиканского центра полярных исследований Национальной академии наук Беларуси и Центра антарктических исследований Университета Виктории. Укреплению межвузовских контактов способствует диалог Белорусского государственного университета с новозеландскими университетами Кентербери и Виктории.

Вместе с тем по-прежнему локомотивом двустороннего сотрудничества является торгово-экономическое взаимодействие и формирование соответствующей договорно-правовой базы. По итогам 2018 года товарооборот между странами вырос практически на четверть и составил $10 млн. При этом основу оборота составил белорусский экспорт в размере $8,4 млн при темпе роста в 120%.

В ближайшее время с новозеландской стороной будет определена дата вручения верительных грамот генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди. Формат этого визита будет использован для обсуждения с новозеландскими дипломатами и представителями бизнеса состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества. Помимо этого, будут выполняться консульские действия и организован диалог с представителями нашей диаспоры в части экономического и гуманитарного взаимодействия.

- Основу белорусского экспорта в Австралию и Новую Зеландию составляют калийные удобрения (около 90%). За счет каких товарных групп можно расширить номенклатуру экспорта? Какие конкретные действия для этого надо предпринять?

- Да, линейка белорусских товаров в Австралии и Новой Зеландии довольно скромна и поэтому посольству в кратчайшие сроки предстоит во взаимодействии с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, предприятиями-экспортерами определить перспективные ниши и приступить к целенаправленной работе по популяризации товаров под брендом "Сделано в Беларуси" на этих рынках.

Уже сегодня можно прогнозировать возможность увеличения либо начала поставок тракторов, грузовых автомобилей, комбайнов, карьерной техники, погрузчиков, шин, льняных и шерстяных тканей и изделий из них, крепких спиртных напитков и игристых вин, быстровозводимых щитовых домов. Разработки белорусских ученых также могли бы расширить наше портфолио на этих рынках.

В целом предстоит серьезная и кропотливая работа белорусских предприятий-экспортеров при поддержке посольства по наращиванию присутствия на этих рынках и запуска совместных проектов.

- Если проанализировать динамику торгово-экономического сотрудничества с Японией, то можно сказать, что за время вашего руководства дипмиссией удалось добиться коренных перемен. На протяжении ряда лет торговое сальдо с Японией складывалось отрицательным для Беларуси. Однако за первые два месяца 2019 года объем белорусского экспорта вырос наполовину (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достиг $5,5 млн. Сумма только за два месяца составляет почти треть от всего объема экспорта за прошлый год ($17 млн). Каковы показатели за январь-апрель 2019 года? Какие задачи стоят перед посольством на этот год в части торгово-экономического сотрудничества и инвестиций?

- По итогам января-апреля 2019 года экспорт белорусской продукции в Японию составил $9,1 млн (167% от аналогичного периода прошлого года). Достичь таких положительных результатов стало возможным прежде всего благодаря слаженной работе нашего посольства с белорусскими коллегами и выстраиванию системных подходов с японскими партнерами. Значительное внимание было уделено установлению прямых рабочих контактов между административно-территориальными единицами Беларуси и Японии, а также выходу на проведение крупных двусторонних экономических мероприятий на территории государств.

Безусловно, без запуска сотрудничества между министерствами и ведомствами и поддержки бизнес-ассоциаций, в том числе созданных японскими друзьями Беларуси, нам не удалось бы выйти на такие результаты. Отдельно необходимо выделить участие белорусских предприятий-экспортеров в выставочных мероприятиях в Японии, с помощью которых были установлены новые контакты с японскими компаниями, начат переговорный процесс и заключены контракты.

Информационное сопровождение деятельности белорусских компаний в Японии также является важным элементом в работе посольства. Сайт загранучреждения (japan.mfa.gov.by) - это не только площадка для получения общей информации о Беларуси, консульских и визовых вопросах, но и возможность в режиме онлайн наблюдать за ходом развития двусторонних отношений. Очень рад, что ежемесячно увеличивается количество посетителей веб-ресурса. В ближайшие месяцы планируем запуск аккаунта посольства в "Инстаграме", где можно будет также получить актуальную информацию о нашей работе в Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Сейчас наряду с дальнейшей работой по продвижению продукции белорусских предприятий на японский рынок посольство оказывает дипломатическое сопровождение проектов, которые предлагаются японским бизнесменам для реализации на территории Беларуси. Это, в частности, проекты по сборке элементов, узлов и механизмов для легковых и грузовых автомобилей, кабин нового поколения для грузовой и строительной техники, создания конвейерных лент на предприятии по производству шин.

Кроме того, заинтересованными организациями обсуждается возможность проведения второго Белорусско-японского экономического форума, который мог бы состояться 17-18 сентября 2019 года в Минске на полях Белорусского промышленного форума.

- Япония, являясь одним из крупнейших в мире инвесторов, весьма взвешенно и осторожно принимает решение о вложении денег в ту или иную продукцию, товары и услуги. Обычно этому предшествует серьезная аналитическая работа, которая может длиться не один год. Есть ли основания полагать, что Беларусь уже прошла через этот "фильтр", завоевала доверие и может рассчитывать на реализацию совместных с Японией масштабных проектов?

- В этом году Беларусь и Япония отметили 27-ю годовщину установления дипломатических отношений. За эти годы страны проделали значительную работу на экономическом направлении. Несколько поколений белорусских торгово-экономических советников в тесном взаимодействии со специалистами отечественных предприятий убеждали японских бизнесменов организовать совместные проекты. В нашей копилке, конечно же, имеются примеры успешной реализации таких проектов. В частности, холдинг "Горизонт" эффективно сотрудничает с японскими корпорациями Panasonic, Toshiba, Sharp и Socionext. Быховский консервно-овощесушильный завод - с торговой компанией из Осаки.

Однако в условиях практически полного отсутствия договорно-правовой базы, регулирующей двусторонние отношения в экономической и кредитно-инвестиционной сферах, а также с учетом особенностей японской философии и традиций ведения бизнеса, говорить о готовности наших партнеров сегодня приступить к реализации масштабных проектов в Беларуси преждевременно.

Вместе с тем проведенные недавно переговоры с министерствами экономики, торговли и промышленности Японии, Японским банком международного сотрудничества, а также экономические мероприятия, которые прошли летом в Токио и Фукуока с участием представителей Беларуси, Японии и Китая, вселяют оптимизм и позволяют сторонам по-новому оценить возможности и перспективы друг друга.

Повышает привлекательность Беларуси для японского бизнеса усиливающийся экономический диалог Японии с государствами - членами ЕАЭС и ЕС наряду с увеличением объемов грузоперевозок по Транссибирской магистрали, конечным пунктом которой на западном направлении является Брест. Помимо этого, новое окно возможностей открывается для бизнеса страны восходящего солнца с реализацией идеи по созданию японского субпарка в рамках инвестиционной площадки "Великий камень" и других преференциальных режимов Республики Беларусь.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-