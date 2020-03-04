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04 марта 2020, 22:04

Посол Германии вручил ордена семи белорусским узникам войны

4 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Германия осознает историческую вину и ответственность за содеянное в годы Второй мировой войны, заявил посол этой страны в Беларуси Манфред Хутерер на церемонии вручения в Минске ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (кавалерского креста) семи свидетелям военных лет, участникам Исторической мастерской имени Леонида Левина, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол Германии вручил федеральный орден семи белорусским узникам войны: Фриде Рейзман, Евгению Хролу, Александре Борисовой, Борису Попову, Раисе Семашко, Якову Кравчинскому, Зинаиде Горячко. "Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградил вас в знак признания вашего многолетнего личного вклада в сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, а также деятельности исторической мастерской в Минске, - подчеркнул глава дипмиссии. - Вы делитесь с молодежью воспоминаниями о тяжелых испытаниях в годы войны, публикуете их. Вы внесли неоценимый вклад в то, чтобы совершенные во время национал-социалистического мракобесия преступления никогда не были забыты в Европе. Благодаря вашим волнующим личным свидетельствам мы глубже осознаем трагедию".

Посол также отметил важность того, что Международному образовательному центру имени Йоханнеса Рау благодаря созданию исторической мастерской на месте бывшего Минского гетто удалось создать важную площадку для памяти и диалога.

"Мы, немцы, призваны сохранять память о преступлениях, совершенных нашими соотечественниками. Это наш долг перед жертвами. И наш долг перед потомками народов, которые особенно пострадали в результате войны, состоит в том, чтобы подобное никогда больше не происходило, - заявил Манфред Хутерер. - Федеративная Республика Германия безоговорочно признает свою историческую вину и ответственность. Коллективная память и примирение формируют внешнюю политику Германии и являются часть нашей коллективной идентичности".

Глава дипломатической миссии рассказал о тех людях, которые удостоены награды. Фрида Рейзман ребенком была заключенной Минского гетто, с 1993 года она возглавляет Минское благотворительное общественное объединение бывших узников гетто и нацистских лагерей "Гилф".

Евгений Хрол в годы войны вместе с бабушкой и сестрой находился в концлагере Маутхаузен. Более 30 лет он является первым заместителем Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников.

Александра Борисова во время войны вместе с родителями была вывезена на принудительные работы в лагерь уничтожения Майданек, позже попала в концлагерь Аушвиц-Биркенау. Более 20 лет она возглавляет Белорусскую ассоциацию бывших узников германских концлагерей и участников антифашистского сопротивления в годы Великой Отечественной войны.

Советский солдат Борис Попов в 19-летнем возрасте на четыре года попал в немецкий плен. Его воспоминания опубликованы в книге "Еще о войне".

Раиса Семашко (вместо нее награда вручена дочери, поскольку она по состоянию здоровья не смогла присутствовать на церемонии) во время оккупации вместе с родителями прятала дома в Минске двух еврейских девочек. За этот поступок они были отмечены почетным званием "Праведник народов мира".

Яков Кравчинский был заключенным Минского гетто. Он член Белорусского общественного объединения евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Во время войны вместе с родителями была депортирована на принудительные работы в Германию Зинаида Горячко. В настоящее время она принимает участие в образовательной деятельности проекта "Историческая мастерская". Она являлась членом комитета Советского фонда мира.

Все они проводят большую воспитательную работу, встречаются со школьниками и студентами, рассказывая о страшном военном лихолетии.-0-

Фото Алины Гришкевич

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