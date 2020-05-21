Посол Грузии поблагодарил белорусов за поддержку во время пандемии коронавируса

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Грузия благодарна белорусам за поддержку во время пандемии коронавируса. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия во время онлайн-конференции, организованной Национальным пресс-центром, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат в частности обратил внимание на помощь белорусской стороны в доставке граждан Грузии на родину в тот период, когда во многих странах были введены ограничения в связи с коронавирусом. По его словам, более 2,7 тыс. грузин через Минск смогли прилететь домой благодаря белорусской стороне. Валерий Кварацхелия выразил благодарность в том числе компании "Белавиа", авиарейсами которой осуществлялась доставка граждан Грузии в Тбилиси.

Посол подчеркнул, что между Беларусью и Грузией сложились традиционно дружественные контакты во всех сферах. Хорошо развивается сотрудничество в политической, экономической и культурной областях. Безусловно, коронавирус повлиял на двусторонние связи. "Несмотря на то что многое закрылось из-за коронавируса, мы стараемся поддерживать друг друга, и дальше будем торговать и развивать контакты", - сказал глава дипломатической миссии.-0-

Посол: для развития отношений Беларуси и Грузии коронавирус не станет помехой Посол Валерий Кварацхелия заверил, что Грузия в дальнейшем рассчитывает на увеличение сотрудничества с Беларусью, в том числе торгово-экономического. Он убежден, что имеются большие возможности для наращивания взаимного товарооборота с учетом взаимного интереса двух государств.