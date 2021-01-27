Посол Израиля: мы высоко ценим усилия Беларуси по сохранению памяти о жертвах холокоста

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль высоко ценит усилия, предпринимаемые в Беларуси, по сохранению памяти о жертвах холокоста. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман во время памятного мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, которое состоялось сегодня у мемориала "Яма" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол сделал акцент на важности повсеместной работы по сохранению памяти об ужасающих масштабах холокоста. Ведь, к сожалению, живых свидетелей тех событий с каждым годом становится все меньше.

"Хранить память о трагедии холокоста - наша обязанность, наш долг как перед ними, так и перед теми, кто не выжил, не дожил до освобождения и не узнал, что у евреев появилось свое государство. Это наш долг и перед теми, кому еще предстоит родиться, потому что именно на нас лежит ответственность за то, чтобы освободить мир, в который они придут, от антисемитизма, ненависти и ксенофобии", - подчеркнул он.

"Мы высоко ценим усилия, предпринимаемые в Беларуси, по сохранению памяти о холокосте. Очень важно, что в стране, потерявшей в катастрофе многие сотни тысяч граждан, евреев, не забывают о них, - продолжил дипломат. - И в этот день, когда мы отмечаем и помним исторически темные моменты, хочу упомянуть, что были и лучи света - праведники мира. Беларусь по праву может ими гордиться - людьми, спасавшими евреев в те страшные годы. По официальным данным, около 700 граждан Беларуси признаны праведниками мира. На самом деле людей, предоставлявших евреям убежище, рискуя собственной жизнью, было намного больше. Мы никогда не забудем этого и будем благодарны".

Вместе с тем посол упомянул, что есть люди, которые преуменьшают и даже отрицают сам факт холокоста, предлагают некое альтернативное видение истории. "Мы не можем молча смотреть на это, потому что молчание сегодня ведет к забвению, а забвение - к повторению трагедии завтра. Цивилизованный мир должен извлекать уроки из прошлого, учиться на них и бороться с любыми проявлениями ненависти, нацизма и расизма", - подчеркнул Алекс Гольдман-Шайман.

Он поблагодарил белорусскую сторону за проведение памятного мероприятия в мемориальном комплексе "Яма". "Израиль высоко ценит сотрудничество с Беларусью в вопросе сохранения памяти о жертвах холокоста", - подытожил посол.-0-

Фото Оксаны Манчук