Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев поблагодарил белорусскую сторону за оказание содействия в решении проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол отметил дружественный характер взаимоотношений Беларуси и Казахстана и сказал, что считает их образцовой моделью отношений государств. Основа такого тесного сотрудничества, по его словам, заложена благодаря хорошим отношениям между лидерами двух стран - первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На современном этапе сотрудничество продолжается. Запланирован визит в Минск Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также встречи глав государств в рамках мероприятий по линии СНГ (организация отмечает в этом году 30-летие, и Беларусь председательствует в Содружестве).

Как отметил посол, дополнительную динамику отношениям придал визит главы белорусского государства в Казахстан в 2019 году. "Если раньше было менее $800 млн, то в 2019 году товарооборот вместе с услугами превысил $1 млрд и составил $1,2 млрд. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы (и товарооборот по итогам 2020-го снизился. - Прим. БЕЛТА), но сотрудничество между двумя государствами ведется активно", - сказал посол. Он считает, что сейчас нужно углублять сотрудничество, развивать промышленную кооперацию и отношения в таких сферах, как АПК и стройиндустрия.

Особые слова благодарности Аскар Бейсенбаев адресовал белорусской стороне за помощь в решении проблем, связанных с распространением коронавируса. В частности, одно из белорусских предприятий по просьбе казахстанской стороны в очень короткий срок изготовило материалы для строящихся инфекционных больниц. "Благодаря "Белавиа" эти материалы отправили, их получили три строящихся госпиталя в городах Нур-Султан, Алматы, Чимкент", - отметил посол. Он также подчеркнул роль белорусской авиакомпании, которая продолжала совершать авиарейсы, когда этого не делали другие, и помогла организовать возвращение на родину многих граждан Казахстана.-0-