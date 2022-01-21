Посол: китайская вакцина Vero Cell эффективна при омикроне

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская вакцина Vero Cell эффективна для профилактики тяжелого течения заболевания при омикроне, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн перед подписанием в Минздраве сопроводительных документов на очередную партию вакцины из Пекина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эксперты ВОЗ совсем недавно заявили, что, по самым свежим исследованиям, инактивированная вакцина против COVID-19, произведенная Sinopharm, также эффективна при штамме омикрон. И риск тяжелого течения, госпитализации после прививки намного снижается", - сказал Се Сяоюн.

По его словам, противоэпидемическая практика в Китае и за рубежом показала, что китайские препараты традиционной медицины тоже имеют хорошую эффективность при лечении пациентов, зараженных штаммом омикрон.

Во время подписания сопроводительных документов

В связи с этим посол напомнил, что в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" реализуется проект по разработке препаратов традиционной китайской медицины для лечения COVID-19. "Так что мы надеемся, что и вакцина, и препараты помогут нашим белорусским друзьям победить эту эпидемию", - добавил посол.

Се Сяоюн заметил, что с 2020 года совместная борьба с эпидемией стала одним из ключевых направлений китайско-белорусского сотрудничества. Правительства и народы двух стран предоставляют друг другу противоэпидемические материалы, медицинские эксперты своевременно делятся своим опытом по профилактике, контролю, диагностике и лечению пациентов, зараженных коронавирусом.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил высочайший уровень взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения. По его словам, сотрудничество с Китаем ведется по широкому спектру направлений - от студенческой науки до биотехнологий. Между вузами, учреждениями идет активнейший обмен информацией не только в разрезе пандемии, но того, что в целом вкладывается в понятие общественного здравоохранения.

Сегодня в Беларусь из Пекина прибыла большая партия вакцины против COVID-19. В состав груза вошли 1,5 млн доз вакцины Vero Cell и более 1,5 млн шприцев, которые правительство КНР предоставило Беларуси в рамках гуманитарной помощи, а также 1,5 млн доз аналогичной вакцины, приобретенной белорусской стороной в рамках коммерческой закупки.-0-

Фото Оксаны Манчук