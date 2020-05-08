Посол Молдовы: многим странам стоит брать пример с того, как Беларусь преодолевает трудности

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многим странам стоит брать пример с того, как Беларусь преодолевает трудности. Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, который принимал участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы, в храме-памятнике в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.

"За три года работы в Беларуси я убедился: во многих странах нет того, что есть здесь - сохранность памятников, военных захоронений, отношение всех белорусов к событиям той страшной войны. Сама Беларусь является живым памятником той войны и ее роль в Великой Победе очень велика", - сказал дипломат.

Он также обратил особое внимание на неподдельный патриотизм граждан Беларуси, консолидацию общества на преодоление всех трудностей, в том числе и связанных с распространение коронавирусной инфекции. "Полагаю, многим странам (не только в Содружестве, но и в мире) можно брать пример с того, как Беларусь преодолевает трудности и как относится к истории и памяти о Великой Победе", - подчеркнул Виктор Сорочан.-0-