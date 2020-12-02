Посол: у Беларуси и Израиля схожие подходы к поддержанию исторической памяти

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Государстве Израиль Евгений Воробьев 1 декабря принял участие в организованной кнессетом Израиля видеовстрече "Лобби увековечивания памяти еврейского героизма в годы Великой Отечественной войны". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Израиле.

Евгений Воробьев в выступлении рассказал о многочисленных примерах совместной борьбы белорусского и еврейского народов с нацистами на территории Беларуси. Он коснулся существования на белорусской территории отдельных еврейских партизанских отрядов, включая отряд братьев Бельских в Налибокской пуще.

Посол рассказал о схожести подходов Беларуси и Израиля к изучению совместного прошлого и поддержанию исторической памяти. Он проинформировал о мероприятиях, проводимых посольством в рамках празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны, в том числе об участии белорусских специалистов в образовательном семинаре на базе Мемориального комплекса истории холокоста "Яд Вашем", возложениях венков к монументам памяти жертв холокоста и воинов-освободителей.

В качестве примера международного партнерства в увековечивании памяти о борьбе с нацизмом он рассказал о реализации в Беларуси мемориального проекта на территории бывшего новогрудского гетто.

Посол подтвердил готовность к дальнейшему белорусско-израильскому сотрудничеству для увековечивания исторической памяти.-0-