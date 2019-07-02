Посол Украины: день освобождения от немецко-фашистских захватчиков - великая дата для белорусского народа

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 3 июля 1944 года - день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - стало великой датой в истории белорусского народа. Об этом заявил сегодня журналистам посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это великая дата в истории белорусского народа и, конечно же, всех народов бывшего Советского Союза, потому что Украина тоже празднует 75-летие освобождения от нацистов, - сказал Игорь Кизим. - Хочется, чтобы этот праздник остался в памяти и следующих поколений".

По мнению дипломата, Беларусь прилагает много усилий для сохранения памяти о войне и исторического воспитания новых поколений. "Люди должны связывать свою историю и с теми победами, которые были у наших предков, - считает посол. - О победах в прошлом всегда нужно помнить: именно на этих победах рождается поколение новых победителей".-0-