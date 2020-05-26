Посол Украины на встрече с Макеем передал вышиванку - подарок Лукашенко от Зеленского

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 мая провел встречу с послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время беседы обсуждены вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год.

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