Посольство Беларуси настоятельно рекомендует белорусам воздержаться от посещения Китая

19 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Беларуси настоятельно рекомендует белорусским гражданам воздержаться от прилета в Китай в рамках безвизового режима. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Пекине.

В дипломатической миссии пояснили, что после въезда в КНР карантинные мероприятия обязательны минимум 14 дней. К тому же в настоящее время ограничено количество авиарейсов, а стоимость авиабилетов для вылета в Беларусь по истечении 30 дней пребывания высока. Возможен также отказ миграционных властей в продлении безвизового пребывания.

"Обращаем внимание: в случае сдачи положительных тестов на COVID-19 по прилете в Китай лечение и карантинные мероприятия (изоляция) будут составлять минимум 30 дней", - рассказали в белорусском загранучреждении. При этом добавили, что в посольстве прием граждан по консульским вопросам осуществляется в штатном режиме.

Дипмиссия также проинформировала о ситуации в КНР: "В связи с появлением локальных случаев заражения COVID-19 региональные власти Китая децентрализованно применяют меры по помещению на карантин граждан, прибывающих из районов с высоким/средним уровнем эпидемиологической угрозы или городов, в которых регистрируются местные случаи заражения COVID-19. При перемещении внутри Китая местные исполнительные органы могут требовать наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 3 дней до поездки. Все китайские и иностранные граждане, въезжающие в КНР из-за рубежа, в первом городе прибытия международного авиарейса за свой счет помещаются на 14-дневный централизованный карантин и сдают тесты на COVID-19. После прохождения карантина возможно его продление на очередные 7 дней или помещение на дополнительное домашнее наблюдение в конечном пункте следования в соответствии с правилами, утвержденными региональными властями".

В посольстве также напомнили, что по-прежнему действует введенный в апреле 2020 года временный запрет на пересечение китайской границы гражданами третьих стран в наземных пунктах пропуска. Например, гражданин Беларуси не имеет возможности пересечь китайско-российскую границу в наземном пункте пропуска.

По-прежнему приостановлен въезд иностранных граждан (в том числе граждан Республики Беларусь) с действующими въездными визами и разрешениями на проживание в КНР (работа, учеба, семейные дела и др.). Исключение составляют лица с действительными дипломатическими, служебными визами и визами для осуществления международных пассажирских и грузовых перевозок (тип С). Постановление не распространяется на визы, выданные после 28 марта 2020.

В более чем 200 городах для китайских и иностранных граждан, проживающих в КНР, введены персональные QR-коды здоровья, обратили внимание в дипмиссии. Их получение организовано через приложения систем оплаты и мессенджеров Alipay и WeChat. Во многих регионах посещение общественных мест возможно после предъявления QR-кода здоровья.-0-