Посольство Беларуси пояснило, кто из белорусов может воспользоваться авиаперелетом Минск-Брюссель

19 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Бельгии пояснило, кто из белорусских граждан может воспользоваться авиаперелетом Минск - Брюссель в связи с возобновлением рейсов "Белавиа" по этому маршруту, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В связи со смягчением карантинных мер и открытием аэропортов в Бельгии авиакомпания "Белавиа" c 17 июня возобновила выполнение рейсов в Брюссель (аэропорт Шарлеруа, CRL). Белорусский авиаперевозчик планирует осуществлять рейсы по средам и субботам, а с 6 июля и по понедельникам", - отметили в загранучреждении.

При этом в посольстве обратили внимание, что для граждан Беларуси продолжают действовать ранее введенные ограничения на въезд в Бельгию. В дипломатической миссии рассказали, какие категории граждан подпадают под исключение. В частности, это медицинские работники, исследователи в области здравоохранения и специалисты по уходу за пожилыми людьми; пограничники; транспортный персонал, занимающийся перевозкой грузов, и другой транспортный персонал; дипломаты, сотрудники международных организаций, военнослужащие и работники гуманитарной сферы при исполнении своих функций; транзитные пассажиры; пассажиры, следующие по критичным семейным или деловым обстоятельствам; лица, нуждающиеся в международной защите или переезжающие по иным гуманитарным причинам.

За дополнительной информацией, разъяснениями о порядке и нюансах въезда в Бельгию и необходимым содействием для урегулирования вопросов, связанных с въездом по критичным семейным и деловым обстоятельствам, следует заблаговременно обращаться в консульскую службу посольства Беларуси в Брюсселе (тел.: +32 2 340 02 96).-0-